Лионель Месси / фото REUTERS

"Барселона" не оставляет надежд подписать капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, но финансовая ситуация не позволяет испанскому клубу осуществить этот переход.

Как сообщает издание L'Equipe, "блаугранас" придумали план, как подписать именитого аргентинского форварда и обойти финансовые проблемы. 

По информации источника, "Барселона" намерена объединить силы с американским клубом "Интер Майами", одним из владельцем которого является легендарный экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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План состоит в том, что официально Лионель Месси станет игроком клуба МЛС, а затем на правах аренды 35-летний аргентинец перейдет в "Барселону". 

Планируется, что Месси проведет в каталонском клубе один сезон. После этого аргентинский футболист будет играть в чемпионате МЛС. Отмечается, что американцам важно заполучить такого футболиста с точки зрения имиджа перед проведением ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

Напомним, действующий контракт Месси с ПСЖ заканчивается летом 2023 года. 

Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предложил Лионелю сумасшедший контракт на два года с окладом в 600 миллионов евро за сезон. 

По информации СМИ, несмотря на заманчивое предложение саудитов, Месси склоняется к варианту с возвращением в "Барселону". 

Добавим, что в нынешнем сезоне Месси сыграл 40 матчей в составе ПСЖ во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

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