Лионель Месси все еще может вернуться в "Барселону".

"Барселона" не оставляет надежд подписать капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, но финансовая ситуация не позволяет испанскому клубу осуществить этот переход.

Как сообщает издание L'Equipe, "блаугранас" придумали план, как подписать именитого аргентинского форварда и обойти финансовые проблемы.

По информации источника, "Барселона" намерена объединить силы с американским клубом "Интер Майами", одним из владельцем которого является легендарный экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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План состоит в том, что официально Лионель Месси станет игроком клуба МЛС, а затем на правах аренды 35-летний аргентинец перейдет в "Барселону".

Планируется, что Месси проведет в каталонском клубе один сезон. После этого аргентинский футболист будет играть в чемпионате МЛС. Отмечается, что американцам важно заполучить такого футболиста с точки зрения имиджа перед проведением ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

Напомним, действующий контракт Месси с ПСЖ заканчивается летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предложил Лионелю сумасшедший контракт на два года с окладом в 600 миллионов евро за сезон.

По информации СМИ, несмотря на заманчивое предложение саудитов, Месси склоняется к варианту с возвращением в "Барселону".

Добавим, что в нынешнем сезоне Месси сыграл 40 матчей в составе ПСЖ во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

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