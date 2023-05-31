Лионель Месси получит рекордный в истории футбола контракт.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси покинет ПСЖ после завершения этого сезона.

Как сообщает Footmercato, вероятнее всего, звездный нападающий продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, Месси уже согласовал условия контракта с местным "Аль-Хилялем". 35-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с новым клубом после завершения чемпионата Франции по футболу.

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В новом клубе Лионель Месси будет зарабатывать 600 миллионов евро в год.

Стороны также согласовали размер комиссионных для отца аргентинского форварда Хорхе Месси.

Отметим, что Месси был готов вернуться в "Барселону", однако каталонский клуб до сих пор не решил все свои финансовые проблемы, чтобы подписать аргентинского футболиста. Таким образом, "Аль-Хиляль" является лучшим вариантом для аргентинского футболиста.

Стоит отметить, что если Лионель Месси примет предложение из Саудовской Аравии, то не только получит рекордный в истории футбола контракт, но и возродит одно из самых принципиальных футбольных противостояний на индивидуальном уровне. Как известно, извечный соперник аргентинца Криштиану Роналду сейчас защищает цвета саудовского клуба "Аль-Наср", который, к слову, также является главным конкурентом "Аль-Хиляля" в местном чемпионате.

Напомним, Месси перешел в ПСЖ в 2021 году. За это время форвард сыграл в составе парижан 74 матча, забил 32 гола и отдал 35 голевых передач. В нынешнем сезоне Лионель сыграл 40 матчей за ПСЖ, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

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