Евгений Селезнев заявил, что "ни за что переживать не будет".

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал свой конфликт с журналистом проекта "ТаТоТаке" Андреем Сенькивым.

Селезнев в нескольких телефонных разговорах материл Сенькива и угрожал расправой из-за информации, которую озвучил журналист касательно нарушения дисциплины со стороны футболиста, а также микроклимата в "Минае".

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Європейська солідарність" Алексей Гончаренко призвал Национальную полицию Украины взять под контроль этот случай "не просто хамства, но и угроз физического насилия".

В комментарии Tribuna.com Селезнев заявил, что не против.

– Не боитесь привлечения к ответственности?

– За что именно?

– Вы сказали, что хотите набить Сенькиву лицо.

– Гончаренко - это тот, что из Одессы?

– Да.

– Ха-ха-ха. Ну, пусть привлекает к ответственности. Я же не против, если есть за что. Если Сенькив говорит, что он не мужчина, а трансгендер, я должен трансгендеру бить лицо?

Также он заявил, что не понимает, за что его можно привлечь:

"За каждое свое слово я отвечу. Полиция - без вопросов. То, что говорит Гончаренко, мне до сраки, до самой дупы. Н***я себе, великий депутат. Одессит будет говорить, чтобы меня на контроль взяли. Да пусть возьмут, я не против. За что брать? За справедливость? Если это правда, в чем проблема? Я ни за что переживать не буду. Если я прав, то я прав", - также сказал Селезнев.

Отметим, что Сенькив в Facebook сообщил, что подал заявление в полицию на Селезнева.

Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину

В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 117 голов в чемпионатах Украины.

Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.

В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.

За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".

Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".

В новом сезоне он назвал соперника "проституткой". Позже Евгений угрожал фанатам, которые были на трибунах, а также конфликтовал с динамовцем Александром Караваевым.

Автор: Антон Дударь