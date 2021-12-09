Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал свой конфликт с журналистом проекта "ТаТоТаке" Андреем Сенькивым.
Селезнев в нескольких телефонных разговорах материл Сенькива и угрожал расправой из-за информации, которую озвучил журналист касательно нарушения дисциплины со стороны футболиста, а также микроклимата в "Минае".
Депутат Верховной Рады Украины от партии "Європейська солідарність" Алексей Гончаренко призвал Национальную полицию Украины взять под контроль этот случай "не просто хамства, но и угроз физического насилия".
В комментарии Tribuna.com Селезнев заявил, что не против.
– Не боитесь привлечения к ответственности?
– За что именно?
– Вы сказали, что хотите набить Сенькиву лицо.
– Гончаренко - это тот, что из Одессы?
– Да.
– Ха-ха-ха. Ну, пусть привлекает к ответственности. Я же не против, если есть за что. Если Сенькив говорит, что он не мужчина, а трансгендер, я должен трансгендеру бить лицо?
Также он заявил, что не понимает, за что его можно привлечь:
"За каждое свое слово я отвечу. Полиция - без вопросов. То, что говорит Гончаренко, мне до сраки, до самой дупы. Н***я себе, великий депутат. Одессит будет говорить, чтобы меня на контроль взяли. Да пусть возьмут, я не против. За что брать? За справедливость? Если это правда, в чем проблема? Я ни за что переживать не буду. Если я прав, то я прав", - также сказал Селезнев.
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Отметим, что Сенькив в Facebook сообщил, что подал заявление в полицию на Селезнева.
Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину
- В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 117 голов в чемпионатах Украины.
- Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.
- В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.
- За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.
- Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".
- Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".
- В новом сезоне он назвал соперника "проституткой". Позже Евгений угрожал фанатам, которые были на трибунах, а также конфликтовал с динамовцем Александром Караваевым.