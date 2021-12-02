Артуро Видаль решил подергать человека, поднимавшего табличку, за уши.

Чилийский полузащитник итальянского "Интера" Артуро Видаль решил пошутить перед выходом на замену в матче Серии А против "Специи" (2:0).

Видаль вступил в игру на 87-й минуте матча. При этом он решил подергать за уши человека, который поднимал табличку с номерами игроков.

Судя по одежде, это был не четвертый рефери, а один из сотрудников "Интера".

Видаль дважды коснулся его ушей, при этом оттянув их в стороны.

Футболист поделился этим видео в Instagram.

При этом он написал: "Пусть никто и никогда не отнимет у вас причины для того, чтобы посмеяться, даже если вы этого не хотите!".

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Напомним, ранее Видаль стал жертвой ограбления - его виллу обокрали, пока он принимал участие в миланском дерби.

В текущем сезоне звездный чилиец провел за "Интер" 12 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

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Автор: Антон Дударь