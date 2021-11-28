Артуро Видаль стал жертвой грабителей.

Чилийский полузащитник Артуро Видаль, который выступает за миланский "Интер", стал жертвой ограбления.

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Инцидент произошел еще 7 ноября, но в СМИ эта история просочилась только сейчас.

Злоумышленники вынесли из дома деньги, драгоценности и часы, а также угнали внедорожник Mercedes Brabus Amg G700, который оценивается в 400 тысяч евро.

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Изначально воры пытались угнать Ferrari 448 Spider, но потерпели неудачу, после чего вскрыли Mercedes и уехали на нем.

Кроме того, грабители разгромили виллу - перевернули все верх дном, разбили окна и испортили мебель.

Видаль во время ограбления принимал участие в миланском дерби. "Милан" и "Интер" сыграли вничью (1:1), а чилиец вышел на замену.

Любопытно, что эту же виллу ограбили в 2008 году, когда в ней проживал выступавший за "Интер" бразильский экс-нападающий Адриано.

Футболисты, ставшие жертвами ограбления

Ограбление дома Видаля - не первый случай за последнее время, когда футболист пострадал от действий злоумышленников.

Так, недавно из дома звезды "Ювентуса" вынесли коллекцию дорогих часов.

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера был ограблен вооруженным трансвеститом.

А экс-футболист сборной Аргентины стал жертвой вооруженного ограбления - на его машину напали прямо на улице.

Автор: Антон Дударь