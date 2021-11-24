"Горняки" потерпели четвертое поражение на групповом этапе ЛЧ 2021-2022.

Донецкий "Шахтер" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов играл в Милане с местным "Интером".

Подопечные Роберто Де Дзерби проиграли и лишились шансов даже на третье место в своей группе.

"Интер" доминировал на поле в первом тайме и упустил множество моментов забить (близки к голу были Николо Барелла, Андреа Раноккья, Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес). Особо опасными были моменты Джеко и Мартинеса, которые не смогли пробить Трубина в ближнем бою. Кроме того, гол "Интера" был отменен из-за небольшого офсайда.

"Шахтер" же в первой половине игры запомнился преимущественно ударами от Фернандо.

В дебюте второго тайма VAR отменил еще один гол "Интера" - Мартинес толкнул Николая Матвиенко, прежде чем направить мяч в сетку. Но через несколько минут хозяева все же вышли вперед - Джеко вколотил мяч под штангу ударом с пятнадцати метров.

На 67-й минуте Джеко оформил дубль - форвард головой замкнул подачу Ивана Перишича.

"Шахтер" мог забить на 82-й минуте - "горняки" разыграли атаку до верного, но Додо с близкого расстояния пробил в штангу. Также можно вспомнить немного неточный удар Артема Бондаренко. Больше реальных шансов отличиться у "горняков" не было.

"Интер" - "Шахтер" - 2:0

Голы: Джеко, 61, 67

"Интер": Ханданович, Дармиан (Д'Амброзио, 78), Шкриниар, Раноккия, Бастони, Перишич (Димарко, 86), Барелла (Видаль, 78), Брозович, Чалханоглу (Сенси, 86), Мартинес (Корреа, 68), Джеко

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Степаненко (Маркос Антонио, 46), Майкон, Педриньо (Бондаренко, 72), Соломон, Тете (Марлос, 80), Фернандо (Мудрик, 81)

Видео голов

Интер - Шахтер: итоги матча

Положение команд в группе D: "Интер" - 10 очков (5 игр), "Реал" - 9 очков (4 игры), "Шериф" - 6 очков (4 игры), "Шахтер" - 1 очко (5 игр).

"Шахтер" потерял даже теоретические шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

"Шахтер" проиграл "Интеру" впервые за последние четыре матча в Лиге чемпионов. Предыдущие три встречи команд завершились с одинаковым счетом 0:0.

"Шахтер" не сумел забить в четвертом из пяти матчей группового этапа ЛЧ в этом сезоне.

В заключительном туре "Шахтер" сыграет против "Шерифа". Матч пройдет 7 декабря.

Автор: Антон Дударь