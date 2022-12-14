В сеть утекло интимное видео португальского нападающего.

Нападающий "Бенфики" и национальной сборной Португалии Гонсалу Рамуш угодил в скандал.

В интернет попало видео, на котором обнаженный футболист мастурбирует в гостиничном номере.

Всего за несколько часов ролик стал вирусным и возглавил тренды Португалии в Twitter.

Видео дня

Как сообщают португальские СМИ, Рамуш отправил видео девушке, которая потом слила ролик в сеть.

Стоит отметить, что Гонсалу Рамуш является автором единственного хет-трика на ЧМ-2022, который проходит в Катаре.

21-летний форвард вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч против Швейцарии (6:1) в 1/8 финала, оставив в запасе Криштиану Роналду и забил три гола.

В четвертьфинальном матче против сборной Марокко Рамуш вновь появился в стартовом составе, а Роналду остался в запасе. Португалия сенсационно проиграла со счетом 0:1 и покинула турнир.

Всего на счету Рамуша четыре матча на этом мундиале. Он стал одной из главных молодых звезд турнира.

Напомним, 13 декабря сборная Аргентины разгромила Хорватию и стала первым финалистом ЧМ-2022. Второй участник финала определится 14 декабря в матче между сборными Франции и Марокко. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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