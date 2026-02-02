Президент ФИФА призвал вернуть российские команды к международным соревнованиям

Инфантино предложил допустить российские клубы к соревнованиям хотя бы на уровне юношеских и молодежных команд.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил за возвращение российских команд. Такое заявление он сделал в интервью Sky Sports.

По словам Инфантино, российские клубы могли бы вернуться к соревнованиям хотя бы на уровне юношеских и молодежных команд. Он добавил, что санкции против российских футболистов "принесли еще больше разочарования и ненависти".

"Безусловно, мы должны отменить этот запрет. По крайней мере, на молодежном уровне. Потому что этот запрет ничего не дал... Возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы помогла бы", - сказал президент ФИФА.

Видео дня

Инфантино считает, что ФИФА должна пересмотреть свои правила и закрепить в уставе положение о том, чтобы никогда не запрещать ни одной стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров.

В чемпионат РФ собираются добавить клуб из оккупированного Луганска - что известно

Ранее Telegram-канал Sport Baza писал, что российский футбольный союз (РФС) собирается включить "луганскую "Зарю" в состав участников второй лиги чемпионата РФ. Это противоречит требованию Европейского футбольного союза (УЕФА).

Отмечалось, что клуб уже подал все соответствующие документы и ожидает аттестации. Вероятно, базироваться он будет в оккупированном Луганске, а домашние матчи будут проводиться на "Новоколор-Арене" в Абрамовке Ростовской области.

Вас также могут заинтересовать новости: