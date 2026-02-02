'Я не согласен с оценками судей': украинец Богачук прокомментировал победу над россиянином

Богачук напомнил, что в Украине продолжается война, которую развязала Россия.

Украинский боксер Сергей Богачук победил россиянина Раджаба Бутаева раздельным решением судей. Во время пресс-конференции после боя он заявил, что не согласен с оценками судей.

Богачук поделился, что он посвятил эту победу Украине. Он напомнил, что в нашей стране продолжается война, которую развязала Россия.

"Победа для украинцев. В Украине тяжелая ситуация – холодно, нет света, идет война. У меня была экстрамотивация", - сказал украинец.

Видео дня

Богачук уверен, что судьи ошиблись в подсчете очков.

"Я не согласен с оценками судей, потому что выиграл почти все раунды", - подчеркнул боксер.

Другие новости бокса

Ранее стало известно, что "цыганский король" Тайсон Фьюри возвращается на ринг. Его следующим соперником станет россиянин Арсланбек Махмудов.

Бой состоится 11 апреля, а трансляция события станет частью нового масштабного проекта Netflix в мире бокса. Это будет первый бой Фьюри с момента объявления о завершении карьеры в начале 2025 года, которое последовало за двумя поражениями подряд от бывшего абсолютного чемпиона Александра Усика.

Кроме того, ранее всемирный боксерский совет WBC назвал Александра Усика автором лучшего нокаута 2025 года. Чемпиону WBC, WBA и IBF присудили эту награду за удар в поединке против британца Даниэля Дюбуа.

Вас также могут заинтересовать новости: