Фьюри вернулся ради боя с россиянином: его соперник сразу вспомнил о войне

Его первым соперником после серии поражений от Александра Усика станет Арсланбек Махмудов.

Тайсон Фьюри возвращается на ринг и теперь даже знает своего следующего соперника. Он сразится с россиянином Арсланбеком Махмудовым в поединке супертяжеловесов. "Цыганский король" проведет бой 11 апреля, а трансляция события станет частью нового масштабного проекта Netflix в мире бокса.

Это будет первый бой Фьюри с момента объявления о завершении карьеры в начале 2025 года, которое последовало за двумя поражениями подряд от бывшего абсолютного чемпиона Александра Усика, пишет The Independent. Поединок состоится в Великобритании, точное место проведения будет объявлено позже. Этим боем завершится 17-месячное отсутствие Фьюри на ринге.

"Рад вернуться. Мое сердце всегда было и всегда будет в боксе. Кто-нибудь, скажите королю, что туз вернулся" – заявил Фьюри.

Россиянин Махмудов, который сейчас базируется в Канаде, в своем последнем бою в Шеффилде одержал победу над Дэйвом Алленом. На данный момент в пассиве россиянина всего два поражения: от Агита Кабайела (ныне временного чемпиона WBC) и олимпийца Гвидо Вианелло.

Махмудов прокомментировал анонс: "Я в восторге от этой возможности. Я иду, чтобы устроить войну. Тайсон Фьюри был великим чемпионом. Я буду готов лучше, чем когда-либо, чтобы уйти с огромной победой".

Подготовка Фьюри к поединку

В рамках подготовки к бою Фьюри тренируется в Таиланде. В его лагере проходят спарринги с южноафриканским бойцом Кевином Лереной, обладателем титула WBC в бриджервейте (весовая категория между тяжелым и первым тяжелым весом).

Изначально планировалось, что Фьюри встретится с Энтони Джошуа позже в 2026 году, однако "Эй-Джей" приостановил боксерскую карьеру после того, как выжил в страшной автокатастрофе в Нигерии, в которой погибли члены его команды.

Фьюри также ясно дал понять, что намерен стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе. И хотя трилогия с Усиком на данном этапе может не вызвать большого интереса у фанатов, альтернативным маршрутом к титулу может стать бой с соотечественником Фабио Уордли, владеющим поясом WBO. Уордли, чей следующий соперник пока не объявлен, признался, что открыт для боя с Фьюр после того, как завоевал статус полноценного чемпиона, одержав победу в бою с Джозефом Паркером.

Ранее УНИАН сообщал, в каком случае боксеру удастся победить Усика, по мнению менеджера Фьюри.

