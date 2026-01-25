'Скоро увидимся': известный боксер ответил на вызов от Тайсона Фьюри

Ранее боксер планировал провести поединок с Энтони Джошуа.

Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) готов провести бой с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Соответствующий комментарий он оставил под постом "Цыганского барона" в Instagram.

"Как я уже сказал, давайте посмотрим, как я буду выглядеть в своем возвращении на ринг, а затем, в 2026 году, это будет хорошим вариантом для меня, чтобы попытаться стать трехкратным чемпионом в тяжелом весе. Фабио Вордли вскоре ждет тяжелый бой", – написал Фьюри.

Ранее боксер планировал провести поединок с Энтони Джошуа. Однако последний не сможет выйти на ринг после трагического ДТП, произошедшего в декабре 2025 года. Тогда погибли двое его тренеров.

В комментарии под постом Уордли ответил на слова Фьюри так:

"Желаю успехов в возвращении, Цыганский король! Скоро увидимся".

