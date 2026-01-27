Экс-президент ФИФА призвал болельщиков не ехать в США на ЧМ-2026

Блаттер обвинил агрессивную внешнюю политику Дональда Трампа и масштабное усиление иммиграционного контроля.

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что футбольным болельщикам следует воздержаться от поездок в США на Чемпионат мира 2026 года, который пройдет этим летом, пишет Fox News.

Почему Блаттер призвал фанатов не ехать в США на ЧМ-2026

Причиной призыва, как отметил Блаттер, является агрессивная внешняя политика президента США Дональда Трампа и масштабное усиление иммиграционного контроля, из-за чего поездки в Америку могут быть опасными для иностранных фанатов.

"Для болельщиков есть только один совет – держаться подальше от США! Я считаю, что Марк Пит абсолютно прав, ставя под сомнение проведение этого чемпионата мира", – написал 89-летний Блаттер в соцсети X.

Объясняется, что Марк Пит – это эксперт по борьбе с коррупцией и профессор права, который в 2013-2016 годах возглавлял Независимый комитет по управлению в рамках реформ ФИФА. В интервью швейцарскому изданию Der Bund он призвал футбольных болельщиков держаться подальше от США.

Пит добавил:

"По телевизору вы увидите все намного лучше. А по прибытии болельщикам стоит ожидать, что если они не понравятся чиновникам, их немедленно посадят на ближайший рейс обратно. Если им повезет".

Как отмечают СМИ, США в этом году принимают чемпионат мира совместно с Мексикой и Канадой: матчи турнира пройдут с 11 июня по 19 июля. При этом после стадии 1/8 финала все оставшиеся игры пройдут на территории Соединенных Штатов.

Политика Трампа привела к призывам бойкотировать ЧМ-2026

Позиция Трампа в отношении Гренландии, добавляет издание, уже привела к призывам бойкотировать чемпионат мира. В частности, один из руководителей Немецкого футбольного союза Оке Геттлих заявил:

"Я действительно задаю вопрос, когда наступит момент всерьез задуматься и начать конкретный разговор об этом. Для меня этот момент уже наступил".

Кроме того, критику вызывают действия агентов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в американских городах, в частности в Миннеаполисе (штат Миннесота), на фоне гибели двух граждан США и иммиграционных рейдов.

"Страна находится в состоянии глубокой турбулентности. То, что мы наблюдаем внутри страны – маргинализацию политических оппонентов, злоупотребления со стороны иммиграционных органов и многое другое, – абсолютно не имеет болельщиков к поездке", – подчеркнул Пит.

Он сравнил "ситуацию с безопасностью" в США с Мексикой, где наркокартели угрожают насилием перед матчами в Гвадалахаре, Мехико и Монтеррее. По его мнению, Соединенные Штаты становятся все более авторитарными.

В то же время, СМИ обращает внимание на тот факт, что Блаттер был вынужден покинуть пост президента ФИФА в 2015 году после одного из крупнейших коррупционных скандалов в истории футбола, связанного с мошенничеством с использованием электронных средств связи, рэкетом и отмыванием денег. Его сменил Джанни Инфантино, который, как отмечается, поддерживает тесные дружеские отношения с Дональдом Трампом. И Инфантино сообщил, что организация ожидает "от 5 до 10 миллионов человек, которые приедут в Америку со всего мира, чтобы насладиться чемпионатом мира".

Госдепартамент США в комментарии Fox News Digital сообщил, что запускает систему приоритетной записи на визовые собеседования для болельщиков чемпионата мира – FIFA Priority Appointment Schedule System (FIFA PASS). Она позволит владельцам билетов на матчи получить приоритетный доступ к визовым процедурам до начала турнира 11 июня.

Потенциальные заявители должны доказать, что соответствуют требованиям для получения визы, намерены соблюдать законы США и покинуть страну после завершения турнира 19 июля.

В статье напоминается, что Трамп говорил о программе FIFA PASS еще в ноябре. По его словам, Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности "неустанно работают", чтобы "футбольные болельщики со всего мира были должным образом проверены и могли без проблем приехать в США следующим летом".

"Я поручил своей администрации сделать все возможное, чтобы чемпионат мира 2026 года стал беспрецедентным успехом. Я думаю, он будет самым большим, и мы уже устанавливаем рекорды по продаже билетов", - заявил Трамп.

Из-за Трампа ЧМ-2026 в США пройдет частично при пустых трибунах

Напомним, остановка выдачи американских виз гражданам стран третьего мира оставит без поддержки болельщиков футбольные сборные во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Это разрушило надежды болельщиков двух ведущих африканских футбольных стран поддержать свои команды на стадионе - Сенегал и Кот-д'Ивуар были добавлены в декабре 2025 года в список стран, граждан которых ограничили в праве въезда в США.

В то же время приостановка выдачи виз не касается игроков, официальных лиц и ближайших родственников членов команды.

