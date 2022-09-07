Немецкие болельщики выразили поддержку Украине во время матча Лиги чемпионов.

Во вторник, 6 сентября, в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" играл против "РБ Лейпциг" на выезде.

Игра проходила на стадионе "Ред Булл Арена" в Германии и завершилась разгромной победой "горняков".

Во время этого матча болельщики "РБ Лейпциг" выразили поддержку Украине. Фанаты "быков" вывесили баннер с призывом к миру в Украине.

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"Вместе к миру, свобода для Украины", – было написано на баннере, который ультрас "Лейпцига" развернули на трибуне.

Напомним, после поражения в матче против "Шахтера", руководство "РБ Лейпциг" отправило в отставку главного тренера команды Доменико Тедеско.

После 5 туров текущего сезона Бундеслиги "РБ Лейпциг" идет 11-м в турнирной таблице. Команда набрала всего 5 очков, одержав 1 победу и по два раза сыграв вничью и проиграв. Разница мячей – 6:9.

В следующем туре чемпионата Германии "РБ Лейпциг" встретится с "Боруссией" Дортмунд. Игра состоится уже 10 сентября. Во втором туре Лиги чемпионов "быки" сыграют на выезде с "Реалом" 14 сентября.

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