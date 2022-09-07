Новым тренером "РБ Лейпциг" может стать Марко Розе.

Во вторник, 6 сентября, в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" с крупным счетом проиграл на своем поле "Шахтеру" (1:4).

После этого поражения немецкий клуб объявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером "быков" Доменико Тедеско.

Также в отставку отправлены и его ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванчки.

Видео дня

Об этом сообщается на официальном сайте "РБ Лейпциг".

36-летний немец возглавил "Лейпциг" в декабре 2021 года. Под его руководством команда провела 38 матчей: 21 победа, 8 ничьих и 9 поражений. При этом клуб забил 88 голов, а пропустил – 48.

После 5 туров текущего сезона Бундеслиги "РБ Лейпциг" идет 11-м в турнирной таблице. Команда набрала всего 5 очков, одержав 1 победу и по два раза сыграв вничью и проиграв. Разница мячей – 6:9.

По информации СМИ, главным кандидатом на замену Тедеско является бывший наставник "Боруссии" Дортмунд Марко Розе. 45-летний специалист - воспитанник "Лейпцига", ранее играл за команду в качестве футболиста.

В следующем туре чемпионата Германии "РБ Лейпциг" встретится с "Боруссией" Дортмунд. Игра состоится уже 10 сентября. Во втором туре Лиги чемпионов "быки" сыграют на выезде с "Реалом" 14 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: