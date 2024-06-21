"Сине-желтые" одержали волевую победу в игре против команды, которая в первом туре одолела фаворита группы - Бельгию.

Футболисты сборной Украины дали оценку победе над командой Словакии во втором туре группового раунда Евро-2024. В частности, автор победного мяча Роман Яремчук отметил, что шел целый год к этому голу.

"Эмоции от гола? Трудно сказать. Ты работаешь ради этого. Я целый сезон терпел, пережил немало травм, разные периоды в карьере. Но я никогда не сдавался, знал, что придет такой момент, как против Словакии. И что я буду гордиться тем, что работаю очень много ради них. Никогда не нужно сдаваться, какие бы ни были моменты - надо работать, и Бог тебе принесет подарок", - сказал Яремчук.

Между тем нападающий "сине-желтых" Артем Довбик отметил сайту Чемпион, что действия сборной во втором тайме должны служить образцом для дальнейших свершений.

Видео дня

"Это не идеальная игра в нашем исполнении, всегда есть над чем работать. Поэтому, я считаю, что второй тайм был показателем такой игры, которую мы должны показывать каждую игру. ... Та игра с Румынией, это была какая-то расконцентрация всех игроков на футбольном поле. К этому привели ошибки, а в футболе ошибаться нельзя", - подчеркнул Довбик.

В свою очередь полузащитник сборной Украины Владимир Бражко убежден, что национальная команда сделает все, чтобы добыть путевку в 1/8 финала Евро-2024.

"Конечно довольны. Победа это всегда радость, остаются шансы на выход из группы. Будем делать все в матче с Бельгией, чтобы выйти в плей-офф", - сказал Бражко.

Украина на Евро-2024

В пятницу, 21 июня, сборная Украины в сложнейшем матче одержала первую победу на Евро-2024. В игре второго тура группового раунда подопечные Сергея Реброва одолели команду Словакии со счетом 2:1.

Комментируя матч против Словакии, главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров отметил, что сборная Украины заслужила эту победу.

Вас также могут заинтересовать новости: