В группе E закончили играть второй круг. Испания принимала команду Польши в городе Севилья.
В первом тайме Испания владела мячом 71% игрового времени и выглядела немножко лучше, чем соперник. На 25-й минуте вингер "Фурии Рохи" Херард Морено прорвался в центр, выполнил роскошную передачу на Альваро Морату и звездный форвард "Ювентуса" открыл счет во встрече. Арбитр сначала зафиксировал офсайд, но после консультации с видеоассистентом принял решение засчитать взятие ворот. Итак, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе сборной Испании.
Во второй половине встречи Польша смогла отыграться. Лучший бомбардир мира Роберт Левандовски на 54-й минуте восстановил паритет. А на 57-й минуте лидер испанцев Морено не реализовал пенальти. Испания продолжала давить, но конвертировать свое территориальное доминирование в забитые мячи так и не смогла.
Испания - Польша - 1:1
Голы: Мората, 25 - Левандовски, 54
Испания: Симон, Ляпорт, П. Торрес, Льоренте, Альба, Коке (Руис, 68), Родри, Ольмо (Ф. Торрес, 61), Педри, Морено (Сарабия, 68), Мората (Оярсабаль, 87)
Польша: Щенсны, Беднарек (Давидович, 85), Глик, Берешински, Свидерски (Франковски, 67), Клих (Козловски, 55), Модер (Линетти, 85), Зелински, Юзвяк, Пухач, Левандовски
Нереализованный пенальти: Морено, 57 (штанга)
Видео первого гола.
Видео второго гола.
Видео незабитого пенальти.
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Евро-2020: Группа Е
- В другом матче второго тура квартета Е Швеция одержала победу, минимально обыграв Словакию. Турнирную таблицу группы можно посмотреть здесь.
- В первом туре Польша уступила Словакии, а Швеция расписала нулевую ничью с Испанией.
- Матчи группы Е проходят в Санкт-Петербурге и Севилье.
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