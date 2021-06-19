"Фурия Роха" вторую игру подряд сыграла вничью.

В группе E закончили играть второй круг. Испания принимала команду Польши в городе Севилья.

В первом тайме Испания владела мячом 71% игрового времени и выглядела немножко лучше, чем соперник. На 25-й минуте вингер "Фурии Рохи" Херард Морено прорвался в центр, выполнил роскошную передачу на Альваро Морату и звездный форвард "Ювентуса" открыл счет во встрече. Арбитр сначала зафиксировал офсайд, но после консультации с видеоассистентом принял решение засчитать взятие ворот. Итак, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе сборной Испании.

Во второй половине встречи Польша смогла отыграться. Лучший бомбардир мира Роберт Левандовски на 54-й минуте восстановил паритет. А на 57-й минуте лидер испанцев Морено не реализовал пенальти. Испания продолжала давить, но конвертировать свое территориальное доминирование в забитые мячи так и не смогла.

Испания - Польша - 1:1

Голы: Мората, 25 - Левандовски, 54

Испания: Симон, Ляпорт, П. Торрес, Льоренте, Альба, Коке (Руис, 68), Родри, Ольмо (Ф. Торрес, 61), Педри, Морено (Сарабия, 68), Мората (Оярсабаль, 87)

Польша: Щенсны, Беднарек (Давидович, 85), Глик, Берешински, Свидерски (Франковски, 67), Клих (Козловски, 55), Модер (Линетти, 85), Зелински, Юзвяк, Пухач, Левандовски

Нереализованный пенальти: Морено, 57 (штанга)

Видео первого гола.

Видео второго гола.

Видео незабитого пенальти.

Евро-2020: Группа Е

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин