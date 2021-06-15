Случилась первая нулевая ничья на чемпионате Европы-2020.

Сборная Испании, несмотря на свой статус одного из главных фаворитов турнира, сенсационно не смогла обыграть команду Швеции в матче группы Е. Поединок в городе Севилья завершился нулевой ничьей.

"Фурия-Роха" владела мячом и создавала регулярно голевые возможности, однако забить так и не удалось. Форвард "Ювентуса" Альваро Мората дважды не смог реализовать роскошные шансы, а Дани Ольмо также упустил прекрасную возможность поразить ворота.

Напомним, что наставник испанцев Луис Энрике не взял на Евро легенду Серхио Рамоса, а также не вызвал ни одного игрока из "Реала".

Испания - Швеция - 0:0

Испания: Симон, М. Льоренте, Пау Торрес, Ляпорт, Альба, Коке (Фабиан Руис, 87), Родри (Алькантара, 66), Педри, Ферран Торрес (Оярсабаль, 74), Мората (Сарабия, 66), Ольмо (Морено, 74)

Швеция: Ольсен, Люстиг (Крафт, 75), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, Олссон (Каюсте, 84), Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Берг (Квайсон, 69), Исак (Классон, 69)

Видеообзор первого тайма. Новость дополняется.

Евро-2020: Группа Е

В другом матче этой группы 14 июня уже сыграли между собой Польша и Словакия.

Матчи группы Е проходят в Санкт-Петербурге и Севилье.

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Автор: Артем Будрин