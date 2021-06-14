Вратарь поляков установил антирекорд.

Сборная Словакии неожиданно победила команду Польши в матче группы Е. Поединок на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге завершился со счетом 2:1.

На 18-й минуте голкипер Польши и "Ювентуса" Войцех Щенсны забил в собственные ворота и, таким образом, стал первым вратарем, который отметился автоголом за всю историю чемпионатов Европы.

В начале второго тайма поляки сравняли, однако впоследствии остались в меньшинстве. Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк получил красную карточку - первую на этом Евро вообще. А на 69-й минуте звездный защитник "Интера" Милан Шкриниар, ставший чемпионом Италии, забил победный мяч после подачи углового.

До начала игры букмекеры записывали в явные фавориты именно Польшу, однако случилось не так, как думалось.

Польша - Словакия - 1:2

Голы: Линетти, 46 - Щенсны, 18 (автогол), Шкриниар, 69

Польша: Щенсны, Берешински, Глик, Клих (Модер, 85), Беднарек, Линетти (Франковски, 74), Крыховяк, Левандовски, Зелински (Свидерски, 85), Южвяк, Рыбус (Пухач, 74)

Словакия: Дубравка, Губочан, Шкриниар, Шатка, Пекарик (Косцелник, 79), Дуда (Грегуш, 91), Гамшик, Гараслин (Дюриш, 87), Куцка, Мак (Суслов, 87), Громада (Грошовски, 79)

Удаление: Крыховяк, 62 (вторая желтая карточка)

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Евро-2020: Группа Е

В другом матче этой группы 14 июня будут играть между собой Испания и Швеция.

Матчи группы Е проходят в Санкт-Петербурге и Севилье.

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Автор: Артем Будрин