Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля.

11 июня стартовал чемпионат Европы по футболу - Евро-2020.

24 сильнейшие сборные континента, включая сборную Украины, на протяжении месяца выясняют, кто из них станет обладателем трофея. Матчи турнира проходят в одиннадцати разных странах.

В плей-офф выйдут 16 сборных - по две лучшие команды каждой группы, а также еще четыре лучшие команд из числа тех, которые займут третьи места.

Результаты матчей Евро-2020

Групповой этап

Группа А

Турция - Италия - 0:3

Уэльс - Швейцария - 1:1

Положение команд: Италия - 3 очка, Уэльс - 1, Швейцария - 1, Турция - 0

Группа В

Дания - Финляндия - 0:1

Бельгия - Россия - 3:0

Положение команд: Бельгия - 3 очка, Финляндия - 3, Дания - 0, Россия - 0

Группа C

Австрия - Северная Македония - 3:1

Нидерланды - Украина - 3:2

​​​​​​​Положение команд: Австрия - 3 очка, Нидерланды - 3, Украина - 0, Северная Македония - 0

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​​​​​​​Группа D

Англия - Хорватия - 1:0

​​​​​​​Положение команд: Англия - 3 очка, Хорватия - 0, Шотландия - 0, Чехия - 0

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но трибуны разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира.

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Автор: Антон Дударь