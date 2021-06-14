11 июня стартовал чемпионат Европы по футболу - Евро-2020.
24 сильнейшие сборные континента, включая сборную Украины, на протяжении месяца выясняют, кто из них станет обладателем трофея. Матчи турнира проходят в одиннадцати разных странах.
В плей-офф выйдут 16 сборных - по две лучшие команды каждой группы, а также еще четыре лучшие команд из числа тех, которые займут третьи места.
Результаты матчей Евро-2020
Групповой этап
Группа А
Турция - Италия - 0:3
Уэльс - Швейцария - 1:1
Положение команд: Италия - 3 очка, Уэльс - 1, Швейцария - 1, Турция - 0
Группа В
Дания - Финляндия - 0:1
Бельгия - Россия - 3:0
Положение команд: Бельгия - 3 очка, Финляндия - 3, Дания - 0, Россия - 0
Группа C
Австрия - Северная Македония - 3:1
Нидерланды - Украина - 3:2
Положение команд: Австрия - 3 очка, Нидерланды - 3, Украина - 0, Северная Македония - 0
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Группа D
Англия - Хорватия - 1:0
Положение команд: Англия - 3 очка, Хорватия - 0, Шотландия - 0, Чехия - 0
Евро-2020: что нужно знать
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.
Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.
Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но трибуны разрешено заполнять не на 100%.
Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.
В мае была представлена официальная песня Евро-2020.
Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира.
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