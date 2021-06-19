19 июня на Евро-2020, который стартовал 11 июня, пройдет три поединка в рамках второго тура. Германия, которая минимально уступила в первом туре Франции, попробует реабилитироваться перед своими болельщиками, а испанцев проверят на прочность амбициозные поляки, которые разъярены после сенсационного поражения словакам.
Расписание матчей
16.00. Группа F. Венгрия - Франция
Трансляция - телеканал "Футбол 1", "Футбол 2"
19.00. Группа F. Португалия - Германия
Трансляция - "Футбол 1", "Футбол 2"
22.00. Группа E. Испания - Польша
Трансляция - телеканал "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
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Евро-2020: что нужно знать
Через пандемию коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Турнир стартовал 11 июня - церемония открытия прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.
Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.
Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но трибуны разрешено заполнять не на 100%.
Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.
Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира.
Евро-2020: результаты всех матчей турнира, положение команд.
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