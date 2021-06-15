Антигероем матча стал немецкий защитник Матс Хуммельс.

Первый тур группового этапа Евро-2020 завершился битвой двух команд, которые входят в число главных фаворитов турнира - Франции и Германии.

Матч завершился победой французов, а судьбу встречи решил автогол, забитый на 20-й минуте - Матс Хуммельс срезал мяч в собственные ворота после прострела.

В целом первый тайм опасными моментами не изобиловал и запомнился, например, эпизодом с ударом Йозуа Киммиха бутсой по лицу Люки Эрнандеса (похоже, он был неумышленным, арбитр не стал показывать карточку), а также тем, как Антонио Рюдигер укусил Поля Погба за спину.

После перерыва Франция могла увеличивать свое преимущество, но Адриен Рабьо, выйдя на ворота, пробил в штангу. Следом супермомент был уже у немцев - Серж Гнабри бил из убойной позиции, но мяч приземлился на сетку за перекладиной.

На 66-й минуте матча Килиан Мбаппе забил в стиле Тьерри Анри, но VAR отменил гол из-за офсайда. Под конец матча не засчитан был еще один гол "трехцветных" - на этот раз забивал Бензема, а в офсайде был Мбаппе, который ему ассистировал.

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Германия же так и не нашла возможности сравнять счет, хоть команды и отыграли в итоге восемь минут компенсированного времени.

Немецкая сборная впервые в истории стартовала на чемпионате Европы с поражения.

Франция - Германия - 1:0

Голы: Хуммельс, 20 (автогол)

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Рабьо (Дембеле, 90+5), Канте, Погба, Гризманн, Бензема (Толиссо, 89), Мбаппе

Германия: Нойер, Гинтер (Джан, 88), Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс (Фолланд, 88), Хаверц (Сане, 74), Гнабри (Вернер, 74), Мюллер

Предупреждение: Киммих

Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Видео гола

Евро-2020: группа F

Группу F на Евро-2020 называют "группой смерти". В нее попали сборные Франции, Германии, Португалии и Венгрии.

Сборная Португалии на последних минутах матча разгромила сборную Венгрии.

Таким образом, Португалия заняла первое место в группе после 1-го тура, а Франция - второе.

Матчи этой группы проходят в Мюнхене и Будапеште.

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Автор: Антон Дударь