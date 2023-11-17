Клуб Виталия Миколенко опустился на предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ.

Комиссия Английской Премьер-лиги оштрафовала "Эвертон" за нарушение финансового фэйр-плей.

С клуба сняли 10 очков в текущем сезоне чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт АПЛ.

"Независимая комиссия наложила на "Эвертон" наказание в виде снятия 10 очков за нарушение правил о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs). Оно вступает в силу незамедлительно.

Видео дня

Премьер-лига подала жалобу на клуб и передала дело в независимую комиссию ранее в этом году. В ходе разбирательства клуб признал, что нарушил PSRs на период, заканчивающийся сезоном-2021/22, но степень нарушения оставалась спорной.

После пятидневного слушания в прошлом месяце комиссия установила, что расчет PSRs "Эвертона" за соответствующий период привел к убытку в размере 124,5 миллионов фунтов, как утверждает Премьер-лига. Это превысило порог в 105 миллионов фунтов стерлингов, разрешенный в соответствии с PSRs.

Комиссия пришла к выводу, что следует применить спортивную санкцию в виде вычета 10 баллов. Эта санкция вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении АПЛ.

В "Эвертоне" отреагировали на наказание и заявили, что считают его непропорциональным и несправедливым. Клуб начал подготовку к апелляции по решению Комиссии АПЛ.

"Футбольный клуб "Эвертон" шокирован и разочарован решением комиссии Премьер-лиги. Клуб считает, что Комиссия наложила абсолютно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию. Клуб уже заявил о намерении обжаловать это решение. Сейчас начнется апелляционный процесс, и дело будет рассмотрено Апелляционным советом", - говорится в сообщении на официальном сайте "Эвертона".

Сообщается, что у "Эвертона" зафиксировали финансовые убытки в размере 304 миллионов фунтов за трехлетний период при разрешенной границе в 105 млн, установленной Премьер-лигой. Ранее Премьер-лига рекомендовала снять с ливерпульского клуба 12 очков.

Стоит отметить, что после снятия 10 очков "Эвертон" переместился на предпоследнее место в АПЛ. В активе "ирисок" 4 набранных очка.

В следующем туре команда "Эвертон" сыграет против "Манчестер Юнайтед" Игра состоится 26 ноября.

Напомним, за "Эвертон" играет украинский защитник Виталий Миколенко. Он перешел в английский клуб из киевского "Динамо" в январе 2022 года за 23 миллиона евро. В составе "ирисок" украинец сыграл 62 матча и забил три гола. В текущем сезоне АПЛ в активе Миколенко два забитых гола в 8 играх.

Вас также могут заинтересовать новости: