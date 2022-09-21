Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко откровенно поддержал изоляцию российского спорта, а также назвал РФ страной-террористом.
Об этом звезда футбола заявил на пресс-конференции перед матчем с Шотландией в Лиге наций.
"Мое мнение относительно российского футбола, российского спорта - эту страну нужно изолировать от всего мира. Это страна-террорист. Ежедневно они убивают украинцев, наших детей. Поэтому ни о каком спорте речь не идет. Все игроки сборной хотят только одного - чтобы эту страну наказывали сильнее. Мы только за то, чтобы их просто изолировали от всего мира. Рад, если их исключат из всех соревнований, не только футбольных", - сказал Ярмоленко.
Ранее УНИАН сообщал, что Ярмоленко пожертвовал три миллиона гривен для украинской армии. Кроме того, председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус отмечал, что Ярмоленко помог украинским разведчикам в Чернигове.
Также Ярмоленко объяснил, почему не считает российских военнослужащих людьми и пообещал помочь истреблять их.