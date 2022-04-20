Андрей Ярмоленко высказал свое мнение о российских солдатах.

Футболист сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который с начала войны помогает финансово украинским воинам, высказался о российских соладатах и сообщил, что хочет вернуться в Украину после завершения карьеры.

Украинский футболист также отметил, что он причастен к убийству людей из-за отправки денег на оружие, поскольку не считает российских солдат людьми.

"Честно, такой мысли у меня не было, потому что каких людей? Я не считаю их за людей. Солдаты, которые приходят в чужую страну - их никто не звал, мы хорошо жили и развивались как государство - стреляют в женщин, детей, насилуют женщин при детях. Для меня это нелюди. Если я помогу истребить таких, я только за.

Я понимаю последствия. Я делаю это осознанно, потому что не хочу жить в такой стране как россия. Я хочу говорить правду и все, что я хочу. Сейчас я могу сказать все что угодно, и завтра за мной не приедут люди Зеленского и не скажут: "Ай-ай-яй, еще раз так сделаешь, и тебя посадят на 15 лет".

У нас свободная страна. Если туда придут русские и поставят какого-то человека, то я туда больше не приеду и никогда не вернусь, как бы больно мне не было. По окончании карьеры я планировал жить только в Киеве, только в Украине. В довоенную Украину я готов вернуться жить хоть завтра", - сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу "КраСава".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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