Ярмоленко признался, что в свое время Тимощук был примером для него.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем последнем разговоре с Анатолием Тимощуком, который продолжает работать в российском клубе и молчать о войне в Украине.

Нападающий "Вест Хэма" признался, что когда-то Тимощук был примером для него, однако нынешняя позиция экс-хавбека сборной Украины разочаровала Ярмоленко.

"Для меня Толя, когда мы играли вместе, был примером профессионализма, я всегда на него равнялся. Когда началась война, я следил за всеми высказываниями - кто что сказал, а кто ничего не сказал.

Для меня его молчание было неожиданностью. Я спросил, как ему спится по ночам. Он ответил: "Не спится так же, как и тебе". Я больше ему ничего не ответил, и он меня набрал. Я спросил его: "Почему ты молчишь? Ты для меня был примером, я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни". Он послал меня нах*й, я послал его - на этом наш разговор закончился.

Он просто боится, не знает, что с ним будет, если он что-нибудь скажет. Понимаю, что у него жена и дети – русские. Я все понимаю, но многие твои друзья из Украины, и у них гибнут родные. У тебя есть деньги, ты спокойно можешь взять семью и жить в любой точке мира, высказать свою позицию.

Я просто не понимаю, как он дальше сможет с этим жить. Никто не сможет понять. Там твои родители, а ты сидишь на другой стороне и стреляют оттуда.

УАФ отняла у него все титулы? Мне не кажется, что это - перебор. Я считаю, что бывший капитан сборной Украины, сыгравший 144 матча за нее, должен был одним из первых сказать свое слово и показать жителям России, что происходит. Считаю, что все было сделано правильно. Не может быть две стороны, нужно выбрать, кого поддерживаешь. Он свой выбор сделал, бог ему судья", - рассказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу "КраСава".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Несмотря на все эти события, Тимощук продолжает работать в питерском "Зените" и никак не высказался о войне.

Ранее УАФ аннулировала тренерский диплом Анатолия, исключила его из реестра игроков сборной Украины, а также лишила всех регалий.

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