"Челси" с минимальным счетом уступил в первой игре плей-офф Лиги чемпионов.

В среду, 15 февраля, "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов пориграл "Боруссии" Дортмунд.

Главный тренер лондонского клуба Грэм Поттерпрокомментировал поражение своих подопечных против немецкого коллектива.

"Пропущенный гол? Это была контратака после углового. Мы сами были близки к тому, чтобы забить.

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"Боруссия" Д сломала нас. Это разочаровывает, нам нужно работать лучше. Помимо этого, мы были очень, очень хорошие. Нам просто нужно забивать.

Это было очень сильное выступление, особенно во втором тайме. "Челси" создал много моментов и приложил много усилий для взятия ворот, но я разочарован пропущенным голом. Я думал, мы доминировали во втором тайме. Команды пошли на перерыв при ничейном счете, и мы должны были перегруппироваться.

Вы видели реакцию болельщиков. Они были действительно положительно настроены, они видели игру команды и устроили нам фантастический прием. Наша команда в процессе развития, знаем, что есть много положительных моментов, всегда нужно немного везения, но нельзя ждать везения, нужно продолжать работать. Ребята фантастически работали, но мы все еще страдаем на этот момент.

Я считаю, что у нас было хорошее движение в атаке, четкое понимание того, как мы хотим атаковать, и мы входили в нужные зоны. Настроение также было очень позитивным", - приводит слова Поттера официальный сайт УЕФА.

Напомним, дортмундская "Боруссия" победила "Челси" на своем поле со счетом 1:0. Победу немецкому клубу принес гол Карима Адейеми.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 71 минуту, его заменил Мейсон Маунт. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,6 балла.

Для Михаила это был дебютный матч в составе "Челси" в Лиге чемпионов.

Ответная встреча "Челси" и "Боруссии" состоится 7 марта в Лондоне. По итогам двухматчевого противостояния будет определен четвертьфиналист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

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