Единственный гол в игре забил нападающий "шмелей" Карим Адейеми.

В среду, 15 февраля, был сыгран первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между "Челси" и "Боруссией" Дортмунд.

Игра проходила на стадионе "Сигнал Идуна Парк" и завершился минимальной победой "шмелей".

Первый тайм команды завершили без забитых голов. Всего оба клуба нанесли 15 ударов по воротам, но все они пролетели мимо створа ворот. Единственный опасный момент случился на 38-й минуте, когда игрок "Челси" Жоау Феликс пробил в перекладину.

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Счет в игре был открыт на 63-й минуте - нападающий "Боруссии" Карим Адейеми пронесся по всей половине поля лондонцев, обыграл сначала Энцо Фернандеса, затем голкипера Кепу Аррисабалагу, после чего точно пробил по пустым воротам.

Концовка матча проходила в атаках "Челси", а в конце произошла стычка между футболистами на поле, к которым присоединились запасные и тренерские штабы. После возобновления игры "синие" продолжили атаковать и на 90+5 Кобель в крутом прыжке парировал удар в девятку от Энцо Фернандеса. На этом поединок и был завершен.

"Боруссия" - "Челси" - 1:0

Гол: Адейеми, 63

"Боруссия": Кобель, Вольф (Риерсон, 73), Шлоттербек, Зюле, Геррейру, Джан, Озджан, Беллингем, Брандт, Адейеми (Байно-Гиттенс, 79), Аллер (Модест)

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Кулибали, Тиагу Силва, Чилвелл (Кукурелья, 71), Фернандес, Лофтус-Чик, Зиеш, Феликс, Мудрик (Маунт, 71), Хаверц

Предупреждения: Беллингем, Джан, Адейеми, Зюле - Джеймс, Силва, Зиеш, Маунт

Обзор матча:

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 71 минуту, его заменил Мейсон Маунт. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,6 балла.

Напомним, ответная встреча команд состоится 7 марта в Лондоне. По итогам двухматчевого противостояния будет определен четвертьфиналист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

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