Украинский вингер Михаил Мудрик может дебютировать за "Челси" в Лиге чемпионов.

В среду, 15 февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором дортмундская "Боруссия" встретится с лондонским "Челси".

Встреча команд пройдет на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Германии. Обслужит матч испанская бригада арбитров. Главный судья - Хесус Хиль Мансано.

На стадии группового раунда "Боруссия" играла в группе G с "Манчестер Сити" (поражение 1:2, ничья 1:1), "Копенгагеном" (победа 3:0, ничья 1:1) и "Севильей" (победа 4:1, ничья 1:1).

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Дортмундский клуб набрал 9 баллов и занял второе место в квартете.

К игре против "Челси" немецкий коллектив подходит в прекрасной форме. "Шмели" выиграли пять из пяти последних матчей, забив при этом 13 голов и пропустив лишь 3.

"Челси", в свою очередь, к игре против "Боруссии" подходит не в лучшей своей форме. В последних пяти матчах лондонцы сумели одержать лишь одну победу - против "Кристал Пэлас" (1:0). Три матча "синие" сыграли вничью и один раз проиграли.

В АПЛ дела у "Челси" идут очень плохо. Команда Грэма Поттера набрала только 31 очко за 22 матча и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Несмотря на проблемы в чемпионате Англии, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Челси" вышел с первого места в своей группе. И это при том, что групповой этап начался для лондонцев с сенсационного выездного поражения от "Динамо" Загреб (0:1), которое и привело к отставке Томаса Тухеля с поста главного тренера. Далее "синие" сыграли вничью против "Зальцбурга" (1:1), дважды победили "Милан" (3:0, 2:0), победили "Зальцбург" (2:1) и "Динамо" Загреб (2:1).

Боруссия Дортмунд - Челси: прогноз

Фаворитом этой дуэли аналитики считают немецкий коллектив. Так, на победу "Боруссии" ставки принимаются с коэффициентом 2,44. На триумф "Челси" можно поставить с коэффициентом 3,00. Ничья - 3,40.

Букмекеры считают, что в дуэли "Челси" и "Боруссии" будет забито не менее двух голов. Ставки на тотал голов больше 2 принимаются с коэффициентом 1,46, в то время как на тотал меньше 2 голов можно поставить за 2,85.

Если забьют игроки немецкого клуба, сыграет коэффициент 1,27. На гол "Челси" ставки принимают с коэффициентом 1,34. Поставить на "обе забьют" можно за 1,71.

Наиболее вероятным исходом матча "Боруссия" - "Челси" букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент - 6,80.

Проход английского клуба в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам двух матчей оценен коэффициентом 1,59, а немцев - 2,45.

В поединке против "Боруссии" в составе "Челси" в плей-офф Лиги чемпионов может дебютировать украинский вингер Михаил Мудрик. Гол украинца в этой игре оценен коэффициентом 6,00.

Боруссия Дортмунд - Челси: трансляция

На территории Украины в прямом эфире поединок дортмундской "Боруссии" и лондонского "Челси" будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ответный матч "Челси" и "Боруссии" Дортмунд состоится во вторник, 7 марта.

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