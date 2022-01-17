Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов поделился своим мнением о конфликте между нападающим "Миная" Евгением Селезневым и журналистом Андреем Сенькивым.
Футболист "бело-синих" считает конфликт Селезнева и Сенькива провокацией со стороны журналиста, а выяснять отношения можно было без звонков.
"Как я понял, это провокация. Человек из-под тишка, по-крысиному записывается. Что он хотел добится? Кому-то лучше он сделал?
Будь Селя чуть умнее, он бы нашел его сам и дал чуть "прикурить", а звонок явно был лишним.
В "Динамо" Сидорчук на правах капитана пихает. Он опытный игрок, видит чуть по-другому. Были моменты, когда на него злился. Никаких обид не было. У Сели тоже такие полномочия есть, опытнейший игрок. Что-то молодой неправильно сделал - напихал", - сказал Попов в интервью YouTube-каналу PRESSING.
Читайте также"Он сам себе нагадил": легенда Динамо высказался о работе Шевченко в ДженоаДенис Попов также признался, что был в похожей ситуации и научился не обращать внимание на критику.
"У меня были такие ситуации. Рассказывать нет смысла. Слава богу, что умные люди направили. За что? За двуличность, когда в лицо тебе улыбаются, а за спиной пылесосят. В тот момент разорвать хотелось, но потом остываешь и думаешь: Кто ты такой? Сидишь только разговариваешь, инсайды - вот и вся работа. А ты играл в футбол вообще в жизни своей? Ты проходил вообще-то, чтобы сидеть и рассказывать, какой футболист, что и как. Это ненормально.
Можно критиковать по делу - нет вопросов, но давать оценки от балды - уже не то", - добавил Попов.
Напомним, Селезнев в телефонных разговорах угрожал Сенькиву физической расправой после того, как журналист рассказал о дисциплинарных нарушениях нападающего в "Минае".
Читайте такжеИзвестный украинский специалист стал тренером аутсайдера УПЛЕвгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину
- В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 117 голов в чемпионатах Украины.
- Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.
- В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.
- За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.
- Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".
- Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".
- В новом сезоне он назвал соперника "проституткой". Позже Евгений угрожал фанатам, которые были на трибунах, а также конфликтовал с динамовцем Александром Караваевым.