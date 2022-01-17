Денис Попов высказался о конфликте Селезнева и Сенькива.

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов поделился своим мнением о конфликте между нападающим "Миная" Евгением Селезневым и журналистом Андреем Сенькивым.

Футболист "бело-синих" считает конфликт Селезнева и Сенькива провокацией со стороны журналиста, а выяснять отношения можно было без звонков.

"Как я понял, это провокация. Человек из-под тишка, по-крысиному записывается. Что он хотел добится? Кому-то лучше он сделал?

Будь Селя чуть умнее, он бы нашел его сам и дал чуть "прикурить", а звонок явно был лишним.

В "Динамо" Сидорчук на правах капитана пихает. Он опытный игрок, видит чуть по-другому. Были моменты, когда на него злился. Никаких обид не было. У Сели тоже такие полномочия есть, опытнейший игрок. Что-то молодой неправильно сделал - напихал", - сказал Попов в интервью YouTube-каналу PRESSING.

Читайте также"Он сам себе нагадил": легенда Динамо высказался о работе Шевченко в ДженоаДенис Попов также признался, что был в похожей ситуации и научился не обращать внимание на критику.

"У меня были такие ситуации. Рассказывать нет смысла. Слава богу, что умные люди направили. За что? За двуличность, когда в лицо тебе улыбаются, а за спиной пылесосят. В тот момент разорвать хотелось, но потом остываешь и думаешь: Кто ты такой? Сидишь только разговариваешь, инсайды - вот и вся работа. А ты играл в футбол вообще в жизни своей? Ты проходил вообще-то, чтобы сидеть и рассказывать, какой футболист, что и как. Это ненормально.

Можно критиковать по делу - нет вопросов, но давать оценки от балды - уже не то", - добавил Попов.

Напомним, Селезнев в телефонных разговорах угрожал Сенькиву физической расправой после того, как журналист рассказал о дисциплинарных нарушениях нападающего в "Минае".

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