ФИФА рассматривает возможность дать Украине прямую путевку на ЧМ-2022, если наша сборная не сможет сыграть матч отбора из-за войны.

Сборная Украины может получить прямую путевку на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.

Как признался исполнительный директор Футбольной ассоциации Уэльса Ноэл Муни, такой вариант рассматривает ФИФА, чтобы поддержать Украину во время военной агрессии России. По его словам, этот шаг был бы человечным, однако не очень хорошим для Уэльса.

"Валлийская сторона была за то, чтобы Украина получила прямую путевку. Было бы хорошо, если бы такой сценарий удалось реализовать.

Это было бы человечно – если вы никак не можете сыграть квалификацию в июне, то мы пропустим вас напрямую.

Вокруг этого было свободное обсуждение. Мы думали, нельзя ли предоставить дополнительное место для Украины из-за ужасного времени, которое она переживает. Но это означало бы, что на чемпионате мира будет дополнительная команда, однако для остальных участников этой группы - нас, Шотландии и Австрии - очень важно также пройти квалификацию на чемпионат мира.

Мы думаем, что нам было бы очень комфортно отпустить Украину, а три остальные сборные будут бороться между собой за одно место. Впрочем, есть спортивные принципы состязания.

Турнир длится только 28 дней, так что внести туда дополнительную команду очень непросто. Мы хотим дать Украине как можно больше времени, чтобы они заявили, что готовы сыграть свой матч в июне", – приводит слова Муни издание The National.

Добавим, что в плей-офф отбора на ЧМ-2022 соперницей сборной Украины стала сборная Шотландии. Изначально матч планировалось провести 24 марта в Глазго, но из-за военного вторжения России УАФ обратилась в ФИФА и матч Шотландия - Украина был перенесен на июнь. Победитель этой пары должен был сыграть с победителем пары Уэльс - Австрия.

Как сообщал УНИАН, ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из всех турниров под своей эгидой из-за ее военного вторжения в Украину. Таким образом в матче Польша - Россия ФИФА засчитала российской стороне техническое поражение.

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022

На групповом этапе Украина выступала в одной группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Украинцы дважды победили, шесть раз сыграли вничью, набрали 12 очков и заняли второе место после Франции, попав в плей-офф.

В отборе на ЧМ Украина установила уникальный рекорд.

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