Сборная Украины / фото REUTERS
Директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна имел диалог с президентом УЕФА Александром Чеферином. Легенда "горняков" после разговора с чиновником узнал, что поединок полуфинала отбора на ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландии перенесут с марта на июнь.
"Чеферин предоставил информацию, что игру сборной Украины с Шотландией переносят с марта на июнь. Он надеется на мир и ищет пути решения проблем, которые устроили бы всех", - сказал Срна в эфире "Денисов Time".
По старому графику матч должен был пройти 24 марта.
Шотландия - Украина: судьбоносный матч отбора на ЧМ-2022
- Соперники ранее встречались дважды. Это были матчи квалификации к Евро-2008. В Киеве Украина победила со счетом 2:0, а у себя дома Шотландия взяла реванш - 3:1.
- Сборная Шотландии имеет победную серию из шести официальных поединков подряд.
- Александр Зинченко прокомментировал результат жребия. Петраков тоже отреагировал на будущего соперника.
Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022
- На групповом этапе Украина выступала в одной группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
- Украинцы дважды победили, шесть раз сыграли вничью, набрали 12 очков и заняли второе место после Франции, попав в плей-офф.
- В отборе на ЧМ Украина установила уникальный рекорд.