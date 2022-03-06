Дарио Срна после общения с президентом УЕФА узнал интересную информацию.

Директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна имел диалог с президентом УЕФА Александром Чеферином. Легенда "горняков" после разговора с чиновником узнал, что поединок полуфинала отбора на ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландии перенесут с марта на июнь.

"Чеферин предоставил информацию, что игру сборной Украины с Шотландией переносят с марта на июнь. Он надеется на мир и ищет пути решения проблем, которые устроили бы всех", - сказал Срна в эфире "Денисов Time".

По старому графику матч должен был пройти 24 марта.

Шотландия - Украина: судьбоносный матч отбора на ЧМ-2022

Соперники ранее встречались дважды. Это были матчи квалификации к Евро-2008. В Киеве Украина победила со счетом 2:0, а у себя дома Шотландия взяла реванш - 3:1.

Сборная Шотландии имеет победную серию из шести официальных поединков подряд.

Александр Зинченко прокомментировал результат жребия. Петраков тоже отреагировал на будущего соперника.

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022