Сборная Украины / фото REUTERS

Директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна имел диалог с президентом УЕФА Александром Чеферином. Легенда "горняков" после разговора с чиновником узнал, что поединок полуфинала отбора на ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландии перенесут с марта на июнь.

"Чеферин предоставил информацию, что игру сборной Украины с Шотландией переносят с марта на июнь. Он надеется на мир и ищет пути решения проблем, которые устроили бы всех", - сказал Срна в эфире "Денисов Time".

По старому графику матч должен был пройти 24 марта.

Шотландия - Украина: судьбоносный матч отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022

  • На групповом этапе Украина выступала в одной группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
  • Украинцы дважды победили, шесть раз сыграли вничью, набрали 12 очков и заняли второе место после Франции, попав в плей-офф. 
  • В отборе на ЧМ Украина установила уникальный рекорд.