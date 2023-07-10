Андрей Пятов является самым титулованным футболистом в истории "Шахтера".

Легендарный украинский голкипер Андрей Пятов объявил о завершении карьеры футболиста.

Как сообщает пресс-служба "Шахтера", 39-летний вратарь вошел в тренерский штаб "горняков".

"16 лет Андрей Пятов писал историю "Шахтера", а вместе с этим - всего украинского футбола. За это время он стал лучшим вратарем страны, капитаном и легендой "горняков", самым титулованным игроком в истории команды, образцом профессионализма и безграничной преданности клубу.

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Его страсть к футболу, сильный характер и готовность жертвовать всем ради команды, его смелую и надежную игру, поразительную стойкость в самых тяжелых ситуациях, его жажду побед всегда ценили и будут ценить болельщики "Шахтера".

Андрей, благодарим тебя за эти невероятные 16 лет: за десятки трофеев и сотни побед, за тысячи незабываемых моментов на футбольном поле, за безграничное количество ярких эмоций, за настоящую любовь и уважение к "Шахтеру"! Это была красивая история, Капитан!", - говорится в заявлении клуба.

Сообщается, что свой прощальный матч за "Шахтер" Андрей Пятов сыграет 6 августа в Лондоне против "Тоттенхэма".

Напомним, в начале июля "Шахтер" объявил об увольнении главного тренера команды Игора Йовичевича. На его место был назначен нидерландский специалист Патрик ван Леувен.

Андрей Пятов: карьера и достижения

Пятов присоединился к "Шахтеру" в 2007 году. Он перешел в донецкий клуб из полтавской "Ворсклы".

За 16 лет легендарный голкипер сыграл 482 игры за "горняков" во всех турнирах и завоевал 28 трофеев, что является абсолютным рекордом донецкого клуба.

С "Шахтером" Андрей Пятов 11 раз становился чемпионом Украины, 8 раз выигрывал Кубок страны и столько же раз Суперкубок. Также с "горняками" он стал победителем Кубка УЕФА в сезоне-2008/2009.

За национальную сборную Украины Пятов сыграл 102 поединка. Он является участником трех чемпионатов Европы (2012, 2016 и 2020) и чемпионата мира 2006 года.

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