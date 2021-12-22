Бывший футболист донецкого "Шахтера" и сборной Румынии Флавиус Стойкан стал главным тренером "Динамо" Бухарест.
Об этом сообщает официальный Facebook бухарестского клуба.
О сроках действия договора Стойкана с "Динамо" пока не сообщается.
В столичном румынском клубе Стойкан заменил Мирчу Редника, контракт которого был расторгнут по взаимной договоренности сторон.
Читайте также"Они не могут ничего изменить": Луческу "наехал" на ультрас ДинамоСтоит отметить, что Флавиус Стойкан уже работал главным тренером "Динамо" Бухарест в период с 2013 по 2015 год с небольшими перерывами. Примечательно, что примерно в эти же сроки в СМИ сообщалось, что руководство "Шахтера" рассматривало Стойкана как потенциального преемника Мирчи Луческу во главе "горняков".
Последней командой Стойкана была "Университатя" из Крайовы, откуда Флавиус ушел в начале ноября после всего четырех проведенных матчей.
Флавиус Стойкан: карьера в Украине
- Стойкан известен украинским болельщикам по выступлениям за донецкий "Шахтер".
- В стан "горняков" румынский защитник пришел в 2003 году из "Динамо" Бухарест. Играл за донецкий клуб до 2007 года, затем ушел в харьковский "Металлист" и через полгода вернулся в бухарестское "Динамо", где и завершил карьеру в 2008 году.
- В составе "Шахтера" Стойкан сыграл 65 матчей и забил два гола. Дважды становился чемпионом Украины, один раз выигрывал Кубок Украины и один раз Суперкубок страны.