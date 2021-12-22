Флавиус Стойкан защищал цвета "Шахтера" в период работы Мирчи Луческу.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и сборной Румынии Флавиус Стойкан стал главным тренером "Динамо" Бухарест.

Об этом сообщает официальный Facebook бухарестского клуба.

О сроках действия договора Стойкана с "Динамо" пока не сообщается.

В столичном румынском клубе Стойкан заменил Мирчу Редника, контракт которого был расторгнут по взаимной договоренности сторон.

Читайте также"Они не могут ничего изменить": Луческу "наехал" на ультрас ДинамоСтоит отметить, что Флавиус Стойкан уже работал главным тренером "Динамо" Бухарест в период с 2013 по 2015 год с небольшими перерывами. Примечательно, что примерно в эти же сроки в СМИ сообщалось, что руководство "Шахтера" рассматривало Стойкана как потенциального преемника Мирчи Луческу во главе "горняков".

Последней командой Стойкана была "Университатя" из Крайовы, откуда Флавиус ушел в начале ноября после всего четырех проведенных матчей.

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