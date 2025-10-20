Конопля хочет получать самую большую зарплату среди всех футболистов в клубе, отмечает Игорь Бурбас.

У правого защитника "Шахтера" Ефима Конопли в ближайшее время заканчивается контракт с донецким клубом и он отказывается его продлевать. Об этом рассказал футбольный журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале.

"Я слышал историю, что он требует от "Шахтера", который предлагает ему подписывать контракт... Где-то полгода назад он сказал, что я буду в "Шахтере" самым высокооплачиваемым. То есть у него планка такая", - сказал Бурбас.

Он добавил, что сейчас Конопля ставит финансовые условия перед "Шахтером", желая получать по новому контракту полтора миллиона долларов в год.

Видео дня

"Хочет быть вторым после Траоре. Потому что у Траоре самая высокая зарплата в "Шахтере". И вообще сейчас во время полномасштабной войны "Шахтер" кого бы ни подписывал, из Бразилии везут - больше миллиона зарплаты ни у кого нет. 500-600-700, но миллиона ни у кого нет из новых. Зато Конопля хочет 1,5", - добавил Бурбас.

Скандалы с Коноплей

Ранее защитник "Шахтера" Ефим Конопля вляпался в другой скандал. Фанаты увидели, что футболист лайкает видео с российским пропагандистом Владимиром Жириновским. Сам Конопля отреагировал на эти обвинения, сказав, что ему "странно" такое слышать. В то же время в "Шахтере" сообщили, что проведут расследование по ситуации с футболистом.

Новости футбола

Ранее французский журналист Жан-Луи Турре сделал критический обзор на игру украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного в матче 8-го тура Лиги 1 со "Страсбуром".

Вас также могут заинтересовать новости: