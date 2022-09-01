Тарас Качараба забил свой первый гол за "Славию" в новом сезоне чемпионата Чехии.

В среду, 31 августа, в рамках шестого тура чемпионата Чехии по футболу "Славия", цвета которой защищает украинец Тарас Качараба, принимала на своем поле "Теплице". Игра завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 6:0.

27-летний украинский футболист попал в стартовый состав "Славии" на этот матч. На 61-й минуте Тарас ударом головой забил гол, замкнув фланговую передачу Томаша Голеша. После точного удара в исполнении украинца счет в игре стал 4:0 в пользу пражского коллектива.

Также в составе "Славии" в матче с "Теплице" голы забивали Ондржей Лингр, Мозес Усор и Лукаш Провод, дубль на счету Станислава Тецла.

"Славия" Прага – "Теплице" – 6:0

Голы: Лингр, 21, Тецл, 24, 50, Качараба, 61, Усор, 64, Провод, 86

Видео гола Качарабы:

Добавим, что для защитника сборной Украины это первое результативное действие в сезоне за 7 матчей в составе "Славии" во всех турнирах.

Команда украинского защитника в таблице чемпионата Чехии занимает 1 место, имея в активе 15 очков. Она на два пункта опережает "Викторию Пльзень".

Ранее УНИАН сообщал, что полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский отличился эффектным голом ударом с дальней дистанции в игре Серии А против "Милана".

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