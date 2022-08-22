"Аталанта" не смогла удержать победу над действующим чемпионом.

В воскресенье, 21 августа, состоялся матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором "Аталанта" на своем поле принимала действующего чемпиона страны - "Милан". Игра завершилась вничью - 1:1.

Хозяева забили в середине первого тайма. На 29-й минуте отличился украинский полузащитник Руслан Малиновский, ассистировал ему защитник Йоаким Мехле. На 68-й минуте "Милан" смог сравнять счет в матче благодаря усилиям полузащитника Исмаэля Беннасера после ассиста Алексиса Салемакерса.

"Аталанта" - "Милан" - 1:1

Голы: Малиновский, 29 - Беннасер, 68

"Аталанта": Муссо, Толой, Демирал, Джимшити (Околи, 83), Хатебур, де Роон, Коопмейнерс, Меле, Пашалич (Скальвини, 73), Малиновский (Лукман, 73), Сапата (Муриэль, 73)

"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 84), Томори, Калулу, Т. Эрнандес, Беннасер, Тонали, Мессиас (Салемакерс, 66), Диас (де Кетеларе, 58), Леао (Ориги, 66), Ребич (Жиру, 58)

Предупреждения: Толой, 16, Хатебур, 48, Джимшити, 78, де Роон, 90+5 - Ребич, 45+1, Тонали, 75, Т. Эрнандес, 78

Обзор матча:

После матча главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру Руслана Малиновского. По словам специалиста, клуб нуждается в украинце в подобных играх.

"Это его типа матчи, но когда мы играем против закрытых команд, мне нужны нападающие. Он всегда у меня играл, вышел против "Сампдории", получал практику в товарищеских встречах. В том, что я могу просить нападающих на трансферном рынке, нет ничего нового.

Я считаю, что в играх такого типа на этой позиции все нормально, но в других мы расплачивались за отсутствие настоящих форвардов, чаще находящихся в нужных зонах. Неслучайно "Наполи", "Ювентус", "Рома" и другие берут больше таких игроков", - сказал Гасперини.

После этой встречи оба клуба набрали по четыре очка. В следующем туре "Милан" дома примет "Болонью", а "Аталанта" отправится на выезд к "Вероне".

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