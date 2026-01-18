Зарплата главы ФИФА выросла вчетверо: сколько зарабатывает Инфантино

Но при этом под руководством Инфантино ФИФА также фиксирует рекордные доходы.

За 10 лет зарплата президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино выросла в четыре раза на фоне рекордных доходов организации. По итогам 2024 года он получил $6,1 млн.

Состояние Инфантино подсчитало издание Le Monde со ссылкой на налоговые документы США. "С момента избрания президентом ФИФА в феврале 2016 года доходы Инфантино росли с впечатляющей скоростью", – подчеркнуло издание.

Декларации, поданные в американские органы 12 ноября 2025 года, свидетельствуют, что ФИФА в 2024 году выплатила Инфантино $6,133 млн. Эта сумма включала почти $3 млн базового оклада, почти $2 млн бонусов, $1,1 млн других вознаграждений и $155 тыс. пенсионных выплат.

Видео дня

Когда Инфантино сменил Зеппа Блаттера во главе ФИФА 10 лет назад, организация отчиталась американским налоговым органам о выплате ему только $1,5 млн, сравнило Le Monde.

Продолжая считать деньги Инфантино, издание отметило, что после Чемпионата мира по футболу в 2018 году президент FIFA получил бонус на сумму 1 миллион долларов, а после Чемпионата мира в Катаре в 2022 году ему были выплачены бонусы на сумму уже $2 млн.

"Согласно налоговым декларациям, поданным в органы власти США, Инфантино стоил ФИФА $3,6 млн в 2022 году и $4,1 млн в 2023-м", – подсчитало издание.

Но при этом Le Monde отмечает, что под руководством Инфантино ФИФА также фиксирует рекордные доходы. Организация прогнозирует доход на сумму $11 млрд за период 2023-2027 годов, который включает и Чемпионат мира, который пройдет в этом году.

Журналисты отметили, что Инфантино может остаться во главе Федерации еще на 5 лет, если его переизберут на третий и последний срок в 2027 году.

Другие новости футбола

На днях "Манчестер Юнайтед" назначил Майкла Каррика новым главным тренером. Этот футболист является легендой "красных дьяволов". В составе клуба он отыграл 12 лет и завоевал 18 трофеев. В частности пять чемпионских титулов АПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: