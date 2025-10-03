Президент ФИФА подчеркнул "важность содействия миру и единству".

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) решила не отстранять Израиль и его команды от международных соревнований. Такое решение было принято в ходе заседания организации 2 октября в Цюрихе.

В частности, президент ФИФА Джанни Инфантино в своем вступительном слове подчеркнул "важность содействия миру и единству, особенно в контексте продолжающейся ситуации в секторе Газа".

"В ФИФА мы стремимся использовать силу футбола для объединения людей в разделенном мире. Мы думаем о тех, кто страдает от многочисленных конфликтов, существующих сегодня по всему миру, и самое важное послание, которое футбол может донести сейчас, — это послание мира и единства", — сказал он.

Видео дня

Инфантино также подчеркнул, что ФИФА не решает геополитические проблемы, "но она может и должна продвигать футбол во всем мире, используя его объединяющие, образовательные, культурные и гуманитарные ценности".

Мужская сборная Израиля должна отправиться на отборочные матчи чемпионата мира-2026 против Норвегии в Осло 11 октября и Италии в Удине 14 октября.

Санкции против Израиля

Международный уголовный суд в ноябре прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта, обвинив их в "военных преступлениях". В августе этого года администрация Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда из-за этих ордеров.

Ранее СМИ сообщали, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен дисквалифицировать Израиль, запретив ему участие в европейских футбольных чемпионатах.

Вас также могут заинтересовать новости: