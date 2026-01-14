'Манчестер Юнайтед' определился с новым главным тренером: что о нем известно

Контракт с Майклом Карриком рассчитан до конца текущего сезона.

"Манчестер Юнайтед" назначил Майкла Каррика новым главным тренером. Об этом стало известно с официального сайта клуба.

Каррик является легендой "красных дьяволов". В составе манчестерского клуба он провел 12 лет в роли футболиста, выиграв 18 трофеев. В частности, пять чемпионских титулов АПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Каррик также имеет опыт управления "Манчестер Юнайтед". После отставки Сульшера в 2021 году 44-летний англичанин исполнял обязанности главного тренера клуба. Тогда команда не проиграла ни одного матча, обыграв "Арсенал", "Вильярреал" и сыграв вничью с "Челси". Контракт с новым тренером рассчитан до конца сезона 2025/26.

Что предшествовало

Напомним, что в январе клуб покинул Рубен Аморим. Это произошло на фоне серии из трех ничьих "красных дьяволов" в чемпионате Англии. Сейчас манчестерский клуб занимает седьмое, внееврокубковое место в АПЛ. За 21 матч команда смогла заработать 32 зачетных пункта. От зоны еврокубков "Манчестер Юнайтед" отделяет 1 очко.

Отметим, что ранее еще один европейский гранд потерял главного тренера. Речь идет о Хаби Алонсо, которого уволили с поста главного тренера "Реал Мадрида". Клуб сообщил, что речь идет о разрыве сотрудничества по обоюдному согласию.

