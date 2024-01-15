"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" не определили победителя в центральном матче 21-го тура АПЛ.

В воскресенье, 14 января, состоялся центральный поединок 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал лондонский "Тоттенхэм".

Игра проходила на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась вничью.

Хозяева поля открыли счет в дебюте встречи - на 3-й минуте отличился датский нападающий Расмус Хейлунд. На 19-й минуте "шпорам" удалось отыграться благодаря точному удару бразильца Ришарлисона. На 40-й минуте "красные дьяволы" во второй раз вышли вперед - Маркус Рашфорд забил с передачи Расмуса Хейлунда. На 46-й минуте "Тоттенхэм" счет сравнял - Родриго Бентанкур забил с передачи Тимо Вернера.

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 2:2

Голы: Хойлунд 3, Рашфорд 40 - Ришарлисон 19, Бентанкур 46

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака, Варан, Эванс (Мартинес 63), Далот, Эриксен (Мактоминей 58), Мэйну, Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Антони 88), Хойлунд

"Тоттенхэм": Викарио, Порро, ван де Вен (Эмерсон 89), Ромеро, Удоги, Скипп (Дрегушин 89), Бентанкур, Хойбьерг, Джонсон, Ришарлисон, Вернер (Хиль 80)

Предупреждения: Ван-Биссака 24, Хойлунд 45+4 - Бентанкур 25

Обзор матча:

"Манчестер Юнайтед" набрал 32 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Тоттенхэм" с 40 баллами идет на пятой позиции.

В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Вулверхэмптона", а "Тоттенхэм" встретится с "Брентфордом".

Вас также могут заинтересовать новости: