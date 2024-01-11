В центральном поединке 21-го тура АПЛ сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

С 12 по 22 января будут сыграны матчи 21-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Центральным поединком тура станет дуэль "Манчестер Юнайтед" и "Тотенхэма". Игра состоится 14 января на стадионе "Олд Траффорд".

"Челси" украинца Михаила Мудрика в этом туре сыграет против "Фулхэма".

Видео дня

"Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле примет "Астон Виллу".

Лондонский "Арсенал" украинского защитника Александра Зинченко встретится с "Кристал Пэлас", а "Брентфорд" примет "Ноттингем Форест".

"Борнмут" Илли Забарного в рамках 21-го тура сыграет против "Ливерпуля".

Английская Премьер-лига: расписание матчей 21-го тура

Пятница, 12 января

21:45 "Бернли" - "Лутон"

Суббота, 13 января

14:30 "Челси" - "Фулхэм"

19:30 "Ньюкасл" - "Манчестер Сити"

Воскресенье, 14 января

16:00 "Эвертон" - "Астон Вилла"

18:30 "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм"

Суббота, 20 января

14:30 "Арсенал" - "Кристал Пэлас"

19:30 "Брентфорд" - "Ноттингем"

Воскресенье, 21 января

16:00 "Шеффилд Юнайтед" - "Вест Хэм"

18:30 "Борнмут" - "Ливерпуль"

Понедельник, 22 января

21:45 "Брайтон" - "Вулверхэмптон"

Положение команд в турнирной таблице АПЛ

Первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает "Ливерпуль". В активе "красных" 45 набранных очков. На второй строчке с 42 баллами идет "Астон Вилла". Третья строчка в таблице за "Манчестер Сити" - 40 очков. Замыкает четверку лидеров "Арсенал", набравший 40 баллов.

В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 15 очков), "Бернли" (19-е место, 11 очков), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 9 очков).

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