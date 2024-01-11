С 12 по 22 января будут сыграны матчи 21-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Центральным поединком тура станет дуэль "Манчестер Юнайтед" и "Тотенхэма". Игра состоится 14 января на стадионе "Олд Траффорд".
"Челси" украинца Михаила Мудрика в этом туре сыграет против "Фулхэма".
"Эвертон" Виталия Миколенко на своем поле примет "Астон Виллу".
Лондонский "Арсенал" украинского защитника Александра Зинченко встретится с "Кристал Пэлас", а "Брентфорд" примет "Ноттингем Форест".
"Борнмут" Илли Забарного в рамках 21-го тура сыграет против "Ливерпуля".
Английская Премьер-лига: расписание матчей 21-го тура
Пятница, 12 января
- 21:45 "Бернли" - "Лутон"
Суббота, 13 января
- 14:30 "Челси" - "Фулхэм"
- 19:30 "Ньюкасл" - "Манчестер Сити"
Воскресенье, 14 января
- 16:00 "Эвертон" - "Астон Вилла"
- 18:30 "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм"
Суббота, 20 января
- 14:30 "Арсенал" - "Кристал Пэлас"
- 19:30 "Брентфорд" - "Ноттингем"
Воскресенье, 21 января
- 16:00 "Шеффилд Юнайтед" - "Вест Хэм"
- 18:30 "Борнмут" - "Ливерпуль"
Понедельник, 22 января
- 21:45 "Брайтон" - "Вулверхэмптон"
Положение команд в турнирной таблице АПЛ
Первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает "Ливерпуль". В активе "красных" 45 набранных очков. На второй строчке с 42 баллами идет "Астон Вилла". Третья строчка в таблице за "Манчестер Сити" - 40 очков. Замыкает четверку лидеров "Арсенал", набравший 40 баллов.
В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 15 очков), "Бернли" (19-е место, 11 очков), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 9 очков).
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