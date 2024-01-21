"Арсенал" поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ.

В субботу, 20 января, состоялся поединок 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" принимал "Кристал Пэлас".

Игра проходила на стадионе "Эмирейтс" и завершилась разгромной победой "канониров".

Счет в игре был открыт в начале первого тайма - на 11-й минуте отличился защитник "Арсенала" Габриэл Магальянс. На 37-й минуте вратарь гостей Дин Хендерсон забил автогол, благодаря чему "канониры" удвоили свое преимущество. На 59-й минуте матча бельшиец Леандро Троссард стал автором третьего гола "Арсенала". В самой концовке встречи бразильский вингер "канониров" Габриэл Мартинелли оформил дубль, установив окончательный счет встречи - 5:0.

"Арсенал" - "Кристал Пэлас" - 5:0

Голы: Габриэл (11), Хендерсон (37, автогол), Троссард (59), Мартинелли (90+4, 90+5)

"Арсенал": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл (Кивиор, 81), Зинченко, Эдегор, Райс (Жоржиньо, 73), Хаверц (Смит-Роу, 69), Сака, Жезус (Нкетиа, 81), Троссард (Мартинелли, 69)

"Кристал Пэлас": Хендерсон, Ричардс, Андерсен, Гейи (Томкинс, 87), Клайн (Ахамада, 76), Лерма, Хьюз (Озо, 68), Митчелл, Шлупп (Франса, 76), Матета, Эзе

Обзор матча Арсенал - Кристал Пэлас:

Украинский защитник Александр Зинченко, который из-за травмы не играл с 28 декабря прошлого года, вернулся в состав "Арсенала". Украинец отыграл полный матч против "Кристал Пэлас".

Игра получилась удачной для Александра - 100 прикосновений к мячу, 2 выноса, 6 перехватов, выиграл 9 дуэлей из 13-ти, потерял мяч 12 раз, совершил 3 удачных лонгбола, отдал 1 ключевой пас, нанес 2 удара по воротам (один из которых в створ).

Статистический портал Sofascore оценил игру Зинченко в 8,2 балла. Это одна из самых высоких оценок среди всех футболистов.

Комментарий главного тренера Арсенала Микеля Артеты после игры

"Мы работаем над всем и хотим доминировать на каждом этапе игры. Мы хотим быть лучшей командой в мире, поэтому должны быть лучшими во всем. Мы все еще можем добиться большего, поэтому продолжим работать над всем, что может сделать нас лучше", - приводит слова Артеты пресс-служба "Арсенала".

Турнирное положение Арсенала в АПЛ

"Арсенал" заработал 43 очка за 21 сыгранный матч и поднялся на третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 21 очком расположился на 14-й строчке. Лидирует в таблице АПЛ "Ливерпуль", в активе которого 45 набранных очков.

Добавим, что в следующем туре АПЛ "Арсенал" сыграет против "Ноттингема", а "Кристал Пэлас" встретится с "Шеффилд Юнайтед".

Вас также могут заинтересовать новости: