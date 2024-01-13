Тренер "Челси" Маурисио Почеттино оставил Мудрика сидеть на скамейке запасных всю игру.

В субботу, 13 января, состоялся поединок 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Челси" принимал "Фулхэм".

Игра проходила на стадионе "Стамфорд Бридж" в Лондоне и завершилась минимальной победой хозяев поля.

Исход этого поединок решил единственный гол, автором которого стал Коул Палмер. 21-летний полузащитник "Челси" реализовал пенальти на 45+4-й минуте встречи.

Видео дня

"Челси" - "Фулхэм" - 1:0

Гол: Палмер, 45+4, пен

"Челси": Петрович, Гюсто (Гилхрист, 90+3), Дисаси, Силва, Колвилл, Фернандес, Кайседо, Палмер (Чуквуемека, 90+3), Галлахер, Стерлинг (Чилуэлл, 77), Броя (Мадуэке, 67)

"Фулхэм": Лено, Тете (Кастань, 64), Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Палинья (Лукич, 82), Кейрни, Уилсон (Де Кордова-Рид, 64), Перейра (Муниз, 82), Виллиан, Хименес

Предупреждения: Гюсто (38), Фернандес (58), Дисаси (75), Силва (79), Палмер (80) - Уилсон (49)

Отметим, что главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не выпустил на эту игру Михаила Мудрика. Украинский вингер просидел весь матч на скамейке запасных.

Победа над "Фулхэмом" позволила "Челси" подняться на две позиции в турнирной таблице АПЛ. С 31 баллом в активе "синие" занимают теперь восьмую строчку. "Фулхэм" с 24 очками идет на 13-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии "Челси" сыграет против "Ливерпуля" 31 января, а "Фулхэм" 30 января встретится с "Эвертона".

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