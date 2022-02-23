"Кривбасс" призывает все украинские клубы сменить свои цвета в соцсетях на синий и желтый.

Выступающий в Первой лиге чемпионата Украины по футболу криворожский "Кривбасс" предложил сменить клубные цвета в социальных сетях на цвета государственного флага в знак единства всех украинцев.

На своей официальной странице в Инстаграме "Кривбасс" сообщил, что запускает флешмоб в опасное для Украины время и призывает все украинские клубы присоединиться к данной акции.

"ФК "Кривбасс" инициирует флешмоб в знак единства всех украинцев в опасное для нашей Украины время.

Независимо от того, какие клубные цвета мы защищаем на футбольном поле, мы все - украинцы. И в нашей ДНК присутствуют два важнейших цвета, это цвета государственного флага - синий и желтый.

Поэтому сегодня команды ФК "Кривбасс" во всех социальных сетях меняют свои традиционные клубные цвета на сине-желтые.

Призываем все клубы поддержать эту инициативу. Давайте поддержим нашу страну в это сложное время!

Слава Украине!", - говорится в официальном заявлении "Кривбасса".

Стоит отметить, что данную инициативу уже поддержали футбольные клубы "Прикарпатье", "Минай", "Колос", "Краматорск", "Металлист 1925", "Агробизнес", "Ингулец", "Верес", "Нива" (Тернополь), "Олимпик" (Донецк), "Динамо" (Киев) и ряд других клубов.

Напомним, ранее слова поддержки Украине выразили один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко, бывший футболист "Шахтера" и сборной Бразилии Дуглас Коста, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко. Кроме того, в своих соцсетях украинский футболист Роман Зозуля высмеял заявление Владимира Путина об Украине.

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