Победу каталонцам принес гол Кессье в компенсированное время.

В воскресенье, 19 марта, состоялся поединок 26-го тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и мадридским "Реалом".

Игра проходила на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В самом дебюте встречи счет был открыт - на 9-й минуте "Реал" вывел вперед курьезный автогол центрального защитника каталонцев Рональда Араухо, головой отправившего мяч в ворота. В концовке первого тайма подопечным Хави удалось сравнять счет - забитый гол себе в активе записал Серхи Роберто.

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Развязка этого поединка получилась очень драматичной. На 81-й минуте "сливочные" во второй раз вышли вперед - отличился Марко Асенсио. Но после проверки повтора было принято решение отменить забитый мяч из-за офсайда. А в компенсированное время гол забила "Барселона" - на 90+2-й минуте отличился Франк Кессье с передачи Алекса Бальде. Этот мяч, в результате, подарил "сине-гранатовым" победу.

"Барселона" - "Реал" - 2:1

Голы: Серхи Роберто, 45, Кессье, 90+2 - Араухо, 9, аг

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Бускетс, Ф. де Йонг, Серхи Роберто (Кессье, 77), Рафинья (Ф. Торрес, 83), Левандовски, Гави (Фати, 90+1)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Менді, 62), Кроос (Родриго, 62), Модрич (Себальос, 77), Камавинга (Тчуамени, 77), Вальверде (Асенсио, 77), Бензема, Винисиус

Предупреждения: Рафинья, 33, Серхи Роберто, 65, Бальде, 90, Фати, 90+5 - Начо, 18, Модрич, 70

Обзор матча:

Стоит отметить, что "Барселона" победила "Реал" уже в третий раз в этом сезоне. Ранее каталонцы обыграли мадридцев в Суперкубке Испании (3:1), а также в первом матче 1/2 финала Кубка страны (1:0). Матч первого круга чемпионата Испании остался за "сливочными". Команда Анчелотти обыграла "сине-гранатовых" со счетом 3:1.

Добавим, что победа в этой встрече позволила "Барселоне" увеличить отрыв от "Реала" в турнирной таблице Ла Лиги до 12 очков. За 12 туров до конца чемпионата в активе "блаугранас" 68 очков, у мадридцев - 56.

В следующем туре "Барселона" сыграет с "Эльче" (1 апреля), а "Реал" встретится с "Вальядолидом" (2 апреля).

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