"Барселона" сделала весомый шаг к финалу Кубка Испании по футболу.

В четверг, 2 марта, состоялся первый поединок 1/2 финала Кубка Испании, в котором мадридский "Реал" противостоял "Барселоне".

Матч проходил на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершился в пользу "блаугранас" со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 26-й минуте после молниеносной контратаки "Барселоны". Франк Кессье вышел один на один с голкипером и сумел протолкнуть мяч в ворота, несмотря на усилия защитников ему помешать. Какое-то время судьи проверяли момент на возможный офсайд, но позже засчитали взятие ворот, переписав забитый мяч на автогол защитника Эдера Милитао.

Видео дня

"Реал" - "Барселона" - 0:1

Гол: Милитао, 26, аг

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Родриго, 67), Модрич (А. Родригес, 84), Камавинга, Кроос (Тчуамени, 74), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо, Маркос Алонсо, Бальде, Бускетс, Кессье (С. Роберто, 86), де Йонг, Рафинья (Фати, 69), Ферран Торрес, Гави

Предупреждения: Винисиус, 24, Начо, 55, Вальверде, 73 - Рафинья, 45, Гави, 51, Кессье, 67

Ответный поединок 1/2 финала Кубка Испании "Барселона" и "Реал" сыграют 5 апреля на стадионе "Камп Ноу".

Напомним, действующим победителем Кубка Испании является "Реал Бетис". В финале прошлого сезона команда победила "Валенсию".

Самым титулованным клубом турнира является каталонская "Барселона", которая побеждала в турнире 31 раз.

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