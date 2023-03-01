"Реал" попробует взять реванш у "Барселоны" за поражение в Суперкубке Испании.

В четверг, 2 марта, состоится первый поединок 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся мадридский "Реал" и "Барселона".

Легендарное "Эль-Класико" пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Обслужит встречу грандов испанского футбола Хосе Мунуэра Монтеро.

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Мадридский "Реал" на пути в 1/2 финала Кубка Испании обыграл "Касереньо" (1:0) в 1/16 финала, "Вильярреал" (3:2) в 1/8 финала и "Атлетико" Мадрид (3:1) в 1/4 финала.

Каталонская "Барселона" на стадии 1/16 финала выбила "Интерсити" (4:3), в 1/8 финала "блаугранас" разгромили "Сеуту" (5:0), а в 1/4 финала подопечные Хави одолели "Реал Сосьедад" (1:0).

К матчу против "Реала" каталонский клуб подходит не в лучшем настроении. Команда Хави Эрнандеса проиграла два матча подряд: сначала "блаугранас" вылетели из Лиги Европы от "Манчестер Юнайтед" (1:2), а потом сенсационно проиграли "Альмерии" в рамках чемпионата Испании (0:1). Из последних пяти матчей "Барселона" одержала две победы, дважды проиграла и один раз сыграла вничью.

Мадридский "Реал" находится в хорошей форме сейчас. "Сливочные" неделю назад разгромили "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде со счетом 5:2, а затем сыграли вничью с "Атлетико" (1:1) в чемпионате Испании. Всего в последних пяти играх команда Карло Анчелотти одержала четыре победы.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне "Реал" и "Барселона" уже встречались дважды. В первом круге чемпионата Испании "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" уверенно обыграл "Барселону" со счетом 3:1, на что "блаугранас" ответили не менее уверенной победой в Суперкубке Испании с тем же счетом.

Реал - Барселона: прогноз

В первом поединке полуфинала Кубка Испании фаворитами встречи являются подопечные Карло Анчелотти.

Так, победа "Реала" оценивается коэффициентом 1,96, тогда как на победу "Барселоны" коэффициент 3,95. На ничью предлагается коэффициент 3,65.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на это событие - 7,10.

Гол "Реала" в матче с "Барселоной" оценивается коэффициентом 1,20, а на гол каталонского гранда принимают ставки с коэффициентом - 1,44.

На проход "сливочных" в финал Кубка Испании принимаются ставки с коэффициентом 1,85. Итоговый триумф "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,95.

Реал - Барселона: трансляция

В Украине в прямом эфире "Эль-Класико" будет транслировать видеосервис MEGOGO, а также на платформа Volia TV.

Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании "Барселона" и "Реал" сыграют 5 апреля.

Напомним, действующим победителем Кубка Испании является "Реал Бетис". В финале прошлого сезона команда победила "Валенсию".

Самым титулованным клубом турнира является каталонская "Барселона", которая побеждала в турнире 31 раз.

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