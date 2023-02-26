Мадридский "Реал" подарил шанс "Барселоне" увеличить отрыв в турнирной таблице.

В субботу, 25 февраля, в рамках 23-го тура чемпионата Испании состоялся поединок мадридских грандов - "Реал" противостоял "Атлетико".

Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 1:1.

В первой половине встречи команды обменивались атаками и моментами, но без особой опасности. Хозяева давили, а гости защищались, огрызаясь острыми контратаками.

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На 64-й минуте "Атлетико" остался в меньшинстве: Анхель Корреа отмахнулся от Антонио Рюдигера, локтем двинув тому в грудь. Судья показал Анхелю прямую красную карточку.

Однако это не помешало "матрасникам" открыть счет на 78-й минуте: Антуан Гризманн со стандарта выполнил подачу в штрафную, где Хосе Хименес высоко выпрыгнул и головой отправил мяч в угол ворот.

"Реалу" удалось сравнять счет в концовке матча: Лука Модрич от угла поля выполнил подачу к линии вратарской, откуда 18-летний воспитанник "сливочных" Альваро Родригес головой направил мяч в дальний угол ворот.

"Реал" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Родригес, 85 - Хименес, 78

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 83), Рюдигер, Милитао, Начо (Родригес, 77), Кроос (Камавинга, 63), Себальос (Модрич, 63), Вальверде, Бензема, Асенсио (Тчуамени, 63), Винисиус Жуниор

"Атлетико": Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Хименес, 23), Барриос (Корреа, 46), Карраско, Коке (Витцель, 77), Сауль (Мората, 76), Льоренте (Лемар, 57), Гризманн

Предупреждения: Милитао, Начо, Модрич - Коке, Льоренте, Молина

Удаление: Корреа, 64

Обзор матча:

Отметим, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел поединок на скамейке для запасных.

"Реал" набрал 52 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата Испани второе место. Отставание "сливочных" от "Барселоны", которая идет первой, составляет семь очков, но у "сине-гранатовых" есть матч в запасе. "Атлетико" с 43 баллами идет на четвертом месте.

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