Хави Эрнандес выиграл первый трофей во главе "Барселоны".

В воскресенье, 15 января, состоялся финальный поединок Суперкубка Испании по футболу, в котором "Барселона" играла против "Реала".

Легендарное "Эль-Класико" проходило на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде и завершилось победой каталонского гранда.

Футболистам "Барселоны" удалось выйти вперед на 33-й минуте игры - после передачи Роберта Левандовски гол забил Гави. Под занавес первой половины игры каталонцы забили второй мяч в ворота "сливочных". В этот раз с передачи Гави забил Роберт Левандовски.

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Во втором тайме подопечные Хави уверенно контролировали ход поединка, не позволяя мадридцам доводить свои атаки до ударов. В результате "Барселона" забила третий гол в ворота "Реала" - на 69-й минуте Педри после прострела Гави довел счет до разгромного.

На 90+3-й минуте "Реалу" удалось забить гол престижа - отличился французский нападающий Карим Бензема.

Итог, "Барселона" победила "Реал" со счетом 3:1 и стала обладателем Суперкубка Испании-2023.

"Реал" - "Барселона" - 1:3

Голы: Бензема, 90+3 - Гави, 33, Левандовски, 45, Педри, 69

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Начо, 72), Милитао, Рюдигер, Менди, Модрич (Себальос, 65), Камавинга (Родриго, 46), Кроос (Асенсио, 72), Вальверде, Бензема, Винисиус

"Барселона": Тер Штеген, Араухо (Гарсия, 86), Кунде, Кристенсен, Бальде, Гави (Фати, 90), Бускетс, де Йонг (Кесcье, 86), Дембеле (Рафинью, 78), Левандовски, Педри (Роберто) 90)

Предупреждения: Менди, Вальверде - Кристенсен, Араухо

Для главного тренера "сине-гранатовых" Хави Эрнандеса этот трофей стал первым в качестве наставника "Барселоны".

Также отметим, что испанский полузащитник Гави отличился в рамках Суперкубка в возрасте 18 лет и 163 дней. Хавбек опередил Хави и стал самым молодым автором забитого гола в турнире. Кроме того, он вошел в топ-3 самых молодых голеадоров в истории "Эль-Класико".

Напомним, победителем прошлого розыгрыша Суперкубка Испании был мадридский "Реала". "Сливочные" победили в финале "Атлетик" Бильбао со счетом 2:0.

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