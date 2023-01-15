"Барселона" и "Реал" определят победителя Суперкубка Испании в первом "Эль-Класико" в этом году.

В воскресенье, 15 января, в рамках финала Суперкубка Испании-2023 сыграют мадридский "Реал" и "Барселона".

Легендарное "Эль-Класико" пройдет на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Суперкубок Испании по футболу проходит в формате Финала четырех. Право сыграть в соревновании получили "Бетис", "Валенсия", "Барселона" и "Реал" Мадрид.

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Подопечные Карло Анчелотти на пути к финалу одолели "Валенсию". В основное время матч завершился со счетом 1:1. В дополнительное время команды не отметились голами, поэтому судьба матча решалась в серии пенальти. Успешнее оказались футболисты "Реала" - 4:3.

Каталонская "Барселона" за путевку в финал сражалась с "Бетисом" и дважды упустила преимущество в счете. Основное время матча завершилось вничью 1:1 и игра перешла в дополнительное время, где команды еще раз обменялись забитыми голами. В итоге поединок перешел в серию послематчевых пенальти, где "сине-гранатовые" были точнее своих соперников - 4:2.

Реал - Барселона: прогноз

С небольшим преимуществом в фавориты этого противостояния букмекеры записали каталонскую "Барселону".

Победа команды "Реала" оценивается коэффициентом 3,20, тогда как на победу "Барселоны" коэффициент 2,25. На ничью предлагается коэффициент 3,60.

По мнению аналитиков, первое "Эль-Класико" в этом году получится результативным: тотал больше 2,5 мяча идет за 1,73, а тотал меньше 2,5 мяча - за 2,18. Гол подопечных Хави в противостоянии с "Реалом" оценивается коэффициентом 1,21, в то время как на гол "сливочных" принимают ставки с коэффицентом 1,31.

Наиболее вероятным исходом матча в основное время букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на это событие - 7,30.

Итоговая победа "Барселоны" в Суперкубке Испании оценивается коэффициентом 1,69, триумф "Реала" - 2,25.

Реал - Барселона: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию матча за Суперкубок Испании между "Реалом" и "Барселоной" можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Добавим, что "Реал" Мадрид является действующим победителем Суперкубка Испании. В финале прошлого розыгрыша "сливочные" победили "Атлетик" Бильбао со счетом 2:0.

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